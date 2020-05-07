Чт, 7.05.2020
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Все министры правительства Финляндии попали в зону риска заражения коронавирусом

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, министр внутренних дел Мария Охисало и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

По информации Yle, все министры правительства Финляндии попали в зону риска заражения коронавирусом. В целях безопасности члены Госсовета незамедлительно переведены на удаленный режим работы.

Запланированный на сегодня час вопросов и ответов в парламенте отменен.

События развивались следующим образом: министр социального обеспечения и здравоохранения Айно-Кайса Пеконен (СЛ) и министр труда Туула Хаатайнен (СДП) находились в одном помещении с человеком, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. У человека взяли анализы, и результаты теста будут готовы через два дня.

Министры после этого приняли участие в совещании правительства. Согласно пресс-релизу Госсовета, переговоры проходили в Доме сословий в разных изолированных друг от друга комнатах, однако вне основных переговоров проходили отдельные встречи между министрами.

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