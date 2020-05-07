Режим ограничений в Москве продлевается до конца мая

Так продолжает действовать запрет на работу большинства организаций, а также учреждений культуры, парков и каршеринга. Однако с 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Как написал в своем блоге Собянин, число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико, но число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Он подчеркнул, что рост количества заболевших связан с увеличением объемов тестирования.

Из указа также следует, что ученики 1-8-х и 10-х классов с 18 мая по 31 мая продолжат онлайн-занятия в свободном режиме по решению родителей учеников. Малые дежурные группы в начальной школе также работают до 31 мая. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. Годовые отметки всем школьникам будут выставлены не позднее 15 мая.

Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая.

Также отдельно оговорено введение режима ношения масок в столице. Надевать маски и перчатки придется в общественном транспорте и на объектах торговли.