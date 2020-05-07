Чт, 7.05.2020
Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шопингом, то потерпите еще недели три. Аркадий Попов

Галерея ⟩ Воздух, свет и спокойствие в доме с фасадом из ржавого металла

Дом, в котором находится эта просторная двухэтажная квартира для семьи, является ярчайшим примером современной скандинавской архитектуры, считают блогеры Pufik.

Давайте вместе рассмотрим оригинальный ржавый фасад из металла, прямые линии, открытые балконы и зеленые палисадники. Сама же квартира оформлена в светлых спокойных тонах с добавлением деталей из натурального дерева — здесь скандинавы не изменяют себе, в каком бы пространстве не располагался интерьер. Ну а две прекрасные террасы — очень приятный бонус к этому комфортному жилью!

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