Галерея ⟩ Воздух, свет и спокойствие в доме с фасадом из ржавого металла

Давайте вместе рассмотрим оригинальный ржавый фасад из металла, прямые линии, открытые балконы и зеленые палисадники. Сама же квартира оформлена в светлых спокойных тонах с добавлением деталей из натурального дерева — здесь скандинавы не изменяют себе, в каком бы пространстве не располагался интерьер. Ну а две прекрасные террасы — очень приятный бонус к этому комфортному жилью!