Чт, 7.05.2020
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Фото ⟩ Неизвестные разбили окна ночного клуба и кафе

Неизвестные запустили камень в окно клуба Cheers.

ФОТО: Elmo Riig

В Вильянди владельцы находящихся рядом на улице Лосси ночного клуба Cheers и кафе Edmund в четверг утром обнаружили, что у каждого заведения ночью было разбито по одному окну, пишет Sakala.

«Я не представляю, почему окна разбили, - говорит владелец Cheers Ахто Калда. - Возможно, потому, что мы объявили в среду на своей странице в Facebook, что открываем свое здание в пятницу и будем продавать в вечернее время бургеры».

Калда заверил, что на протяжении многих лет, которые Cheers работает на улице Лосси, ранее никто окна не бил.

Владелец Edmund Рауль Кяхар сказал, что у кафе разбито наружное стекло. «Я не знаю, какой размер ущерба. Может, сто евро», - предположил он.

Оба бизнесмена надеются, что с помощью камер видеонаблюдения полиция сможет найти нарушителей.

Окно кафе Edmund.

ФОТО: Elmo Riig

Кяхер также сказал, что раньше окна ему не били.

Кафе Edmund работает на протяжении всего чрезвычайного положения. Cheers был закрыт с начала объявления чрезвычайной ситуации и теперь откроет свою дворовую часть. В качестве ночного клуба заведение работать не будет.

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