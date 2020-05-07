Фото ⟩ Неизвестные разбили окна ночного клуба и кафе

В Вильянди владельцы находящихся рядом на улице Лосси ночного клуба Cheers и кафе Edmund в четверг утром обнаружили, что у каждого заведения ночью было разбито по одному окну, пишет Sakala.
«Я не представляю, почему окна разбили, - говорит владелец Cheers Ахто Калда. - Возможно, потому, что мы объявили в среду на своей странице в Facebook, что открываем свое здание в пятницу и будем продавать в вечернее время бургеры».
Калда заверил, что на протяжении многих лет, которые Cheers работает на улице Лосси, ранее никто окна не бил.
Владелец Edmund Рауль Кяхар сказал, что у кафе разбито наружное стекло. «Я не знаю, какой размер ущерба. Может, сто евро», - предположил он.
Оба бизнесмена надеются, что с помощью камер видеонаблюдения полиция сможет найти нарушителей.
Кяхер также сказал, что раньше окна ему не били.
Кафе Edmund работает на протяжении всего чрезвычайного положения. Cheers был закрыт с начала объявления чрезвычайной ситуации и теперь откроет свою дворовую часть. В качестве ночного клуба заведение работать не будет.