Фото ⟩ Неизвестные разбили окна ночного клуба и кафе

«Я не представляю, почему окна разбили, - говорит владелец Cheers Ахто Калда. - Возможно, потому, что мы объявили в среду на своей странице в Facebook, что открываем свое здание в пятницу и будем продавать в вечернее время бургеры».

Калда заверил, что на протяжении многих лет, которые Cheers работает на улице Лосси, ранее никто окна не бил.

Владелец Edmund Рауль Кяхар сказал, что у кафе разбито наружное стекло. «Я не знаю, какой размер ущерба. Может, сто евро», - предположил он.

Оба бизнесмена надеются, что с помощью камер видеонаблюдения полиция сможет найти нарушителей.

Окно кафе Edmund. ФОТО: Elmo Riig

Кяхер также сказал, что раньше окна ему не били.