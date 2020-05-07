Нарушившим границу во время похода людям сделали устное предупреждение

Около 18:20 патрулировавшие в приграничной зоне члены Кайтселийта задержали в волости Рыуге двоих людей, которые шли по походной тропе и по ошибке перешли через границу. Людям объяснили текущую ситуацию, расположение границы и в том числе сделали им устное предупреждение, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.