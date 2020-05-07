Чт, 7.05.2020
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Нарушившим границу во время похода людям сделали устное предупреждение

Эстонско-латвийская граница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Во вторник вечером члены Кайтселийта задержали в Вырумаа людей, нарушивших во время похода границу Эстонии с Латвией, и сделали им устное предупреждение.

Около 18:20 патрулировавшие в приграничной зоне члены Кайтселийта задержали в волости Рыуге двоих людей, которые шли по походной тропе и по ошибке перешли через границу. Людям объяснили текущую ситуацию, расположение границы и в том числе сделали им устное предупреждение, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

После разъяснительной беседы людей попросили быть внимательнее и направили их заниматься спортом в более безопасный район.

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