Меэлис Кубитс: в правильном месте в неправильное время

К 21 марта мы собрали сотни людей в Стеклянном зале Таллиннского певческого поля, чтобы в формате Бенедикт бранча обсудить привлечение частных средств для дополнительного финансирования культуры. Почти тридцать лет свободного эстонского общества, постоянно увеличивающийся средний класс, более состоятельные семьи, желающие внести вклад от своего имени и лица, поддерживающие культуру крупные предприятия, общее социальное процветание и духовность – все это, казалось, было критерием, чтобы сказать вслух: время пришло.

Десятью днями ранее, 11 марта, в районе обеда я отправился на Радио «Классика», чтобы представить эту идею. Кстати, вы заметили, что эти последние 40 дней свели вас с новыми интересными людьми, в некоторых случаях с друзьями по играм из детства, или по причине внезапно изменившихся задач с людьми из других сфер? Кризис преподносит сюрпризы, и новые люди являются частью этого пакета с возможностями. На Радио «Классика» я был уверенным в себе собеседником Тармо Тийслера, с которым раньше не имел чести быть знакомым. Выйдя после интервью, в 13:55, на улицу перед Домом радио на улице Гонсиори, я увидел в телефоне семь пропущенных звонков. Началось. На встрече с руководителем кейтеринговой компании несколькими днями ранее мы договорились следить за ходом событий и решить, пройдет это мероприятие через неделю или нет. В следующий раз мы увиделись в первую ночь чрезвычайного положения в очереди к кассе, когда он успел сказать, что они отправили первые уведомления о сокращениях.

Фонд культурного партнерства оказался в правильном месте в неправильное время. При поддержке тех, кто внимательно прочитал приглашение и хороших вдохновителей, Бенедикт бранч состоялся в назначенное время и в разрешенной обстановке, ровно месяц назад, в Стеклянном зале Таллиннского певческого поля. На этом мероприятии мы должны были объявить конкурс на заказ музыкального произведения, которое наш представительный оркестр включил бы в свою программу в сезоне 2021/2022. Кстати, я думаю, что все это еще произойдет. Однако, на данный момент мы отложили заказ музыкального произведения на полку по принципу «из хорошего получится лучшее» и решили, по рекомендации людей, которые разбираются в области музыки, направить собранные средства туда, где они необходимы. Создав среду для свободных творцов и предлагая работу.