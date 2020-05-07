Меэлис Кубитс: в правильном месте в неправильное время

Первые 30 дней фонда культуры, созданного по частной инициативе. В старые добрые времена, не во времена Пятса, а во второй половине февраля этого года, мы реализовали давнюю идею создания фонда на базе частного капитала для поддержки эстонской культуры. «Целью Фонда культурного партнерства является поиск возможностей и создание условий для дальнейшего вовлечения частной инициативы в финансирование культуры в общественных интересах. Фонд планирует создание тематических фондов, управляет их деятельностью и организует управление». Так было написано в приглашении, разосланном в бумажном и электронном виде. В последнем приглашении, написанном на бумаге?
К 21 марта мы собрали сотни людей в Стеклянном зале Таллиннского певческого поля, чтобы в формате Бенедикт бранча обсудить привлечение частных средств для дополнительного финансирования культуры. Почти тридцать лет свободного эстонского общества, постоянно увеличивающийся средний класс, более состоятельные семьи, желающие внести вклад от своего имени и лица, поддерживающие культуру крупные предприятия, общее социальное процветание и духовность – все это, казалось, было критерием, чтобы сказать вслух: время пришло.
Десятью днями ранее, 11 марта, в районе обеда я отправился на Радио «Классика», чтобы представить эту идею. Кстати, вы заметили, что эти последние 40 дней свели вас с новыми интересными людьми, в некоторых случаях с друзьями по играм из детства, или по причине внезапно изменившихся задач с людьми из других сфер? Кризис преподносит сюрпризы, и новые люди являются частью этого пакета с возможностями. На Радио «Классика» я был уверенным в себе собеседником Тармо Тийслера, с которым раньше не имел чести быть знакомым. Выйдя после интервью, в 13:55, на улицу перед Домом радио на улице Гонсиори, я увидел в телефоне семь пропущенных звонков. Началось. На встрече с руководителем кейтеринговой компании несколькими днями ранее мы договорились следить за ходом событий и решить, пройдет это мероприятие через неделю или нет. В следующий раз мы увиделись в первую ночь чрезвычайного положения в очереди к кассе, когда он успел сказать, что они отправили первые уведомления о сокращениях.
Фонд культурного партнерства оказался в правильном месте в неправильное время. При поддержке тех, кто внимательно прочитал приглашение и хороших вдохновителей, Бенедикт бранч состоялся в назначенное время и в разрешенной обстановке, ровно месяц назад, в Стеклянном зале Таллиннского певческого поля. На этом мероприятии мы должны были объявить конкурс на заказ музыкального произведения, которое наш представительный оркестр включил бы в свою программу в сезоне 2021/2022. Кстати, я думаю, что все это еще произойдет. Однако, на данный момент мы отложили заказ музыкального произведения на полку по принципу «из хорошего получится лучшее» и решили, по рекомендации людей, которые разбираются в области музыки, направить собранные средства туда, где они необходимы. Создав среду для свободных творцов и предлагая работу.
При поддержке профессиональной команды FunTime родилось benedict.television, которое на протяжении 30 дней стало виртуальным домом для живых концертов высокого уровня в исполнении Атлана Карпа и Кадри-Анн Сумера, Олега Писаренко, Стена Хейноя и топ-музыкантов музыки старой школы Эндрю Лоуренса Кинга и Марты Паклар. С помощью трансляций Benedict TV публика смогла посмотреть спектакли VAT-театра, Импротеатра Империя и Театра Курессааре, последний из которых был показан в честь Международного дня театра и посвящен людям, сражавшимся за свои жизни в больнице Курессааре, в двух километрах от театра. Благотворительный спектакль собрал чуть более 1000 евро, к которым фонд добавил собственное перечисление в том же объеме. В вечер православной Пасхи в эфир вышел животрепещущий концерт Orthodox Singers.
Идея всех акций заключалась в том, чтобы обеспечить творческим людям их достоинство.
Поэтому вполне логично, что создатели прямой трансляции Канала 2 «Дома с тобой» также добрались до нас. В отличие от проекта benedict.televsion.ee, фон в этом проекте играет роль не идеолога, а партнера, поддерживающего во всем. Сегодня портал ERR, Радио «Классика», Postimees и Канал 2 – это те каналы, по которым распространяются наши сообщения и живые концерты. В общей сложности речь идет о десятках тысяч зрителей и слушателей.
Это был активный месяц, впереди будет еще активнее. Основный вызов заключается в том, как не превратиться в организатора концертов, отделять стратегическую перспективу от классного пятничного события, которое так же важно сегодня и завтра.
Нас ждут впереди активные 30 дней, в течение которых должен быть создан новый фонд и организован фестиваль-открытие с ключевым словом «трамплин».
Расходная база Фонда культурного партнерства не включает заработную плату или счета для создателей и связанных с ними лиц. Основную часть расходной базы составляют технически высокоуровневые трансляции, которые подходят для теле- и радиопередач, а также гонорары исполнителям. Выражая благодарность всем имеющимся спонсорам, я оставляю в конце номер счета Фонда культурного партнерства EE822200221073282948 для новых и старых сторонников. Чтобы вклад не был анонимным, можно указать название конкретного проекта или имя исполнителя. Мы свяжемся со всеми спонсорами в ближайшее время и спросим совета, как поступить.
Я верю, что к концу первого квартала мы также продвинемся настолько далеко, что сможем добавить бренды некоторых международных аудиторских фирм в этот обзор, чтобы подтвердить то, что наши деятели и творцы видят уже сегодня с точки зрения содержания. Счета оплачены, а качество звука и изображения – высокое.
Не в неправильное время в правильном месте. Мы вовремя.