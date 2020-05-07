Полицейские несколько раз наведывались в гости к больному COVID-19 из-за подозрений, что он не сидит дома

В Пярнумаа полицейские сделали почти 1300 телефонных звонков людям, которые были обязаны сидеть дома. В ходе звонков было выявлено почти 20 нарушений. На дом полиция приходила для проверки почти 130 раз и игнорирование требований обнаружила в семи случаях, пишет Postimees.
Об одном зараженном коронавирусом человеке полиция получила от Департамента здоровья несколько сообщений, поскольку он не сидел дома.
По словам старшего участкового Пярнуского полицейского участка Карин Уйбо, полицейские проверяли сообщения, приходя к нему на дом, но нарушений выявлено не было. «Мы убедились, что человек сидел дома, когда должен был. На данный момент его обязательство 14-дневной самоизоляции окончено», - сказала Уйбо.
В Пярнумаа зарегистрировано 316 случаев нарушений правил чрезвычайного положения, большая часть из них касалась игнорирования правила 2+2.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что устное предупреждение было сделано 521-у человеку, из них 510 человек нарушали правило 2+2, а 11 — другие ограничения на движение. Письменных предписаний было сделано 17, 11 касались правила 2+2, еще шесть — остальных ограничений на движение. «Штраф в Пярнумаа в связи с нарушением правил чрезвычайного положения был выписан один раз», - сказала Райдла.