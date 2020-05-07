Полицейские несколько раз наведывались в гости к больному COVID-19 из-за подозрений, что он не сидит дома

Об одном зараженном коронавирусом человеке полиция получила от Департамента здоровья несколько сообщений, поскольку он не сидел дома.

По словам старшего участкового Пярнуского полицейского участка Карин Уйбо, полицейские проверяли сообщения, приходя к нему на дом, но нарушений выявлено не было. «Мы убедились, что человек сидел дома, когда должен был. На данный момент его обязательство 14-дневной самоизоляции окончено», - сказала Уйбо.

В Пярнумаа зарегистрировано 316 случаев нарушений правил чрезвычайного положения, большая часть из них касалась игнорирования правила 2+2.