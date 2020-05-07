В Эстонии от COVID-19 поправились уже более 700 человек

Помимо этого в инфосистеме здоровья от врачей ожидают подтверждения о выздоровлении 453 человек. С момента, когда ими были сданы положительные пробы на коронавирус, минуло более 28 дней. Выздоровевшими считаются люди, чьи случаи заболевания врачи закрыли и отметили это в инфосистеме.

«Лечащие врачи следят за выздоровлением людей и фиксируют это в истории болезни, а заключения вносят в инфосистему, - сказала руководитель по управлению проектами и информацией Департамента здоровья Ингрид Роода. - Поэтому, чтобы получить более точный обзор о тех, кто выздоровел, крайне важно, чтобы информация, полученная в ходе лечения, была задокументирована и передана инфосистеме здоровья».

С завтрашнего дня в сотрудничестве с Центром инфосистем здоровья с благополучия Департамент здоровья начнет отображать число выздоровевших на своей странице.