Работники Курессаареской больницы раскрыли нарушения заведующего лечебной частью и требуют его увольнения

Обмен информацией постоянно шел в текущем режиме, но, поскольку ситуация менялась очень быстро, не все врачи могли быть в курсе самых последних новостей. Например, многие из них были в Финляндии, или по домам. Если действительно получилось так, что информация не дошла достаточно быстро до всех работников, и это усложнило ситуацию, нужно принести искренние извинения, что я сейчас и делаю.

Что касается сообщения врачей о том, что руководитель по лечебной части представлял ложные утверждения по поводу подготовки больницы к кризису, то 29 января мы действительно призвали не сеять панику.

В то же время я, как руководитель по лечебной части, учел всю полученную на совещании информацию и просьбы, и то, что аптека уже заказала дополнительное защитное оснащение. Паника и профилактика – это не одно и то же. Также в обращении говорится о сокращенном количестве рабочих дней. На неделе мой рабочий день начинался в 8.00, по выходным в 9.00-10.00 и продолжался до позднего вечера и ночи. С самого начала кризиса, то есть с 12 марта, я, как руководитель по лечебной части, был на работе каждый день.

Это - правда, что каждый вечер, когда лечащие врачи уже были дома, я общался с медсестрами отделений Covid-1 и Covid-2 через шлюз, не заходя в грязную зону, спрашивая, как состояние пациентов, не стало ли оно хуже, получают ли они кислород, и как их состояние менялось в течение дня. А также о том, в чем заключается лечение и как медсестры сами себя чувствуют. Целью приходов было мотивировать и поддержать медсестер.

Последняя такая беседа прошла поздно вечером 6 мая. Распоряжений о лечении я им не давал, но просил вызвать дежурного врача. Также уточню, что, заходя в зоны Covid, я всегда был одет в защитную одежду.

Действительно я приносил пациентам лекарство Plaquenil из аптеки в отделения, поскольку в начале кризиса это нужно было делать быстро. Во время общения с Департаментом лекарств мне советовали держать Plaquenil под строгим контролем.

Проверка анализа на Covid работников исходила из личных требований работников, поскольку во время утренних совещаний неоднократно громко спрашивалось, кто из работников имеет положительный результат.

Поскольку были периоды, когда в нашей системе происходили сбои в передаче ответов и, опираясь на требования врачей, руководство больницы решило провести аудит в плане ответов на Covid-анализы, который, к сожалению, в определенных случаях потребовал заход в дигитальные истории болезни. Мы должны были учитывать кризисную ситуацию, когда нужно было знать, может ли сдавший анализы работник продолжать работу в больнице. Тут первичным интересом считалась защита как самих работников, так и пациентов.

Нужно признать, что не все врачи нашей больницы привыкли к социальным сетям и высказывались о прекращении. Но руководитель по лечебной части должен мыслить шире и думать об обществе, поэтому продолжилось распространение информации о том, как распознать новый вирус, и для того, чтобы знакомить с жизнью больницы во время коронакризиса.

Я понимаю, что коронакризис жестко повлиял на всех, и на врачей нашей больницы. В то же время, удивительно видеть подписи врачей, которые во время всего кризисного периода либо находились за пределами Эстонии и дома, либо в течение короткого времени работали в больнице, или с Covid-негативными пациентами.

Ни на одном утреннем или крупном совещании указанные в обращении аспекты не поднимались. Еще сегодня утром (четверг, 7 мая) главные врачи заверили, что значительной критики в адрес руководителя по лечебной части или правления нет. Действие лекарства Plaquenil оценили, как хорошее, и что оно помогло пациентам.

Как руководитель по лечебной части я хочу поблагодарить всех врачей, работников больницы и помощников, которые помогли успешно преодолеть коронакризис на Сааремаа. Особая благодарность обществу за поддержку и помощь больнице!