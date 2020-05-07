Работники Курессаареской больницы раскрыли нарушения заведующего лечебной частью и требуют его увольнения
Сааремааская волостная управа и совет Куресаареской больницы получили обращение 24-х работников больницы с требованием освободить от должности заведующего лечебной частью Эдварда Лаане, поскольку недоверие к нему только усугубилось с наступлением кризиса, пишет Saarte Hääl.
"Работа заведующего лечебной частью и до кризиса была хаотичной, он редко бывал на рабочей месте более десяти рабочих дней в месяц. Теперь же в кризисной ситуации в больнице хаос и разруха", - сказано в обращении врачей больницы.
Редакции Saarte Hääl было известно о недовольстве работой Лаане еще в марте, но с официальным обращением врачи выступили только теперь.
В частности врачи отмечают, что организационные работники узнавали о большинстве действий больницы через медиа, а не на собраниях. По их мнению, в больнице нет должного управления, и создается впечатление, что основная работа доктора Лаане - это общаться с журналистами.
Некоторые факты о работе больницы, которые передавал Лаане представителям СМИ, не соответстовали действительности. К примеру, представителям СМИ было передано, что доктор Лаане начал подготовительные работы в преддверии кризиса 29 января, однако на собрании в то время персоналу было сказано не сеять панику. На тех же собрания врачи обращали его внимание на необходимость восполнить запасы защитных средств.
Подписавшие обращение отмечают, что доктор Лаане давал устные указания медсестрам по лечению пациентов без ведома лечащих врачей этих пациентов, в том числе не фиксируя эти указания в медицинских документах.
Известны случаи, когда доктора Лаане раздавал пациентам лекарство от малярии Plaquenil буквально из своего кармана, хотя использование лекарства вызывает полемику.
Более того, доктор Лаане, несмотря на закон о защите личных данных, ознакомился с деликатными личными данными врачей Курессаареской больницы, не спросив разрешения и не являясь их лечащим врачом. Злоупотребление данными заметили работники и передали жалобы в Инспекцию по защите данных.
Врачи сообщают, что доктор Лаане ходил в одной и той же одежде в так называемой чистой зоне и в зонах, где изолированы пациенты с COVID-19, вызывая недоумение работников, поскольку это угрожает распространием вируса. У работников создалось впечатление, что доктор Лаане не принимал проблему всерьез.
В заключении врачи пишут, что они не приводят в письменном обращении все действия Лаане, но подчеркивают, что внутренний климат до него был лучше. По их мнению, Лаане не подходит для занимаемой им должности.
Доктор Эдвард Лаане: коронакризис жестко повлиял на многих, и на врачей нашей больницы
У работников Курессаареской больницы всегда есть право высказать свою обеспокоенность и мысли, я же использую тут возможность им ответить.
Все врачи, которые обратились ко мне как к руководителю по лечебной части со своими проблемами, получили ответы на свои проблемы. Обратившихся были единицы. Каждое утро также можно было сообщить о том, что беспокоит, как и в течение всего дня. Однако многие этой возможностью не воспользовались.
Возвращаясь к обращению, остановлюсь на самых главных пунктах.
Обмен информацией постоянно шел в текущем режиме, но, поскольку ситуация менялась очень быстро, не все врачи могли быть в курсе самых последних новостей. Например, многие из них были в Финляндии, или по домам. Если действительно получилось так, что информация не дошла достаточно быстро до всех работников, и это усложнило ситуацию, нужно принести искренние извинения, что я сейчас и делаю.
Что касается сообщения врачей о том, что руководитель по лечебной части представлял ложные утверждения по поводу подготовки больницы к кризису, то 29 января мы действительно призвали не сеять панику.
В то же время я, как руководитель по лечебной части, учел всю полученную на совещании информацию и просьбы, и то, что аптека уже заказала дополнительное защитное оснащение. Паника и профилактика – это не одно и то же. Также в обращении говорится о сокращенном количестве рабочих дней. На неделе мой рабочий день начинался в 8.00, по выходным в 9.00-10.00 и продолжался до позднего вечера и ночи. С самого начала кризиса, то есть с 12 марта, я, как руководитель по лечебной части, был на работе каждый день.
Это - правда, что каждый вечер, когда лечащие врачи уже были дома, я общался с медсестрами отделений Covid-1 и Covid-2 через шлюз, не заходя в грязную зону, спрашивая, как состояние пациентов, не стало ли оно хуже, получают ли они кислород, и как их состояние менялось в течение дня. А также о том, в чем заключается лечение и как медсестры сами себя чувствуют. Целью приходов было мотивировать и поддержать медсестер.
Последняя такая беседа прошла поздно вечером 6 мая. Распоряжений о лечении я им не давал, но просил вызвать дежурного врача. Также уточню, что, заходя в зоны Covid, я всегда был одет в защитную одежду.
Действительно я приносил пациентам лекарство Plaquenil из аптеки в отделения, поскольку в начале кризиса это нужно было делать быстро. Во время общения с Департаментом лекарств мне советовали держать Plaquenil под строгим контролем.
Проверка анализа на Covid работников исходила из личных требований работников, поскольку во время утренних совещаний неоднократно громко спрашивалось, кто из работников имеет положительный результат.
Поскольку были периоды, когда в нашей системе происходили сбои в передаче ответов и, опираясь на требования врачей, руководство больницы решило провести аудит в плане ответов на Covid-анализы, который, к сожалению, в определенных случаях потребовал заход в дигитальные истории болезни. Мы должны были учитывать кризисную ситуацию, когда нужно было знать, может ли сдавший анализы работник продолжать работу в больнице. Тут первичным интересом считалась защита как самих работников, так и пациентов.
Нужно признать, что не все врачи нашей больницы привыкли к социальным сетям и высказывались о прекращении. Но руководитель по лечебной части должен мыслить шире и думать об обществе, поэтому продолжилось распространение информации о том, как распознать новый вирус, и для того, чтобы знакомить с жизнью больницы во время коронакризиса.
Я понимаю, что коронакризис жестко повлиял на всех, и на врачей нашей больницы. В то же время, удивительно видеть подписи врачей, которые во время всего кризисного периода либо находились за пределами Эстонии и дома, либо в течение короткого времени работали в больнице, или с Covid-негативными пациентами.
Ни на одном утреннем или крупном совещании указанные в обращении аспекты не поднимались. Еще сегодня утром (четверг, 7 мая) главные врачи заверили, что значительной критики в адрес руководителя по лечебной части или правления нет. Действие лекарства Plaquenil оценили, как хорошее, и что оно помогло пациентам.
Как руководитель по лечебной части я хочу поблагодарить всех врачей, работников больницы и помощников, которые помогли успешно преодолеть коронакризис на Сааремаа. Особая благодарность обществу за поддержку и помощь больнице!
Эдвард Лаане, член правления Курессаареской больницы, руководитель по лечебной части