Чт, 7.05.2020
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После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии

Рига. Фото иллюстративное

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии, постановило в четверг правительство Латвии.

Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства". Следовательно, будут разрешены поездки не только по работе, но и для отдыха, передает BNS.

Как сообщалось, с 15 мая три страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения своих жителей.

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