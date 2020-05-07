После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии, постановило в четверг правительство Латвии.
Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства". Следовательно, будут разрешены поездки не только по работе, но и для отдыха, передает BNS.
Как сообщалось, с 15 мая три страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения своих жителей.