Саакашвили все-таки получил место в украинской власти

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Заместителем Саакашвили назначен президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Главой самого Национального совета реформ является президент Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи. В частности, Грузия пригрозила отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили на эту должность. Сам экс-президент Грузии сообщал, что стать вице-премьером Украины ему предложил сам Владимир Зеленский.