Правительство одобрило дополнительные cмягчения ограничений для сферы спорта и досуга

Теперь командам высшей лиги в различных видах спорта разрешено тренироваться на воздухе. При определении допустимого размера команды при этом исходят из международных правил проведения соревнований для данного вида спорта.

С 5 мая были разрешены тренировки под открытым небом кандидатов во взрослые национальные сборные. Пояснительная записка указывает на то, что с учетом специфики командных видов спорта и международных правил проведения соревнований разумно сделать исключение также для тренировок на свежем воздухе в командных видах спорта.

Например, в футболе, согласно международным правилам, на поле должно быть одновременно 11 игроков одной команды, плюс запасные игроки, тренеры и вспомогательный персонал. Для того, чтобы команда могла тренироваться и развиваться как единое целое, необходимо сделать исключение для командных видов спорта, поскольку согласно действовавшему прежде распоряжению правительства максимальное число участников тренировки ограничивалось десятью.

Командными видами спорта являются футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, флорбол, хоккей на льду, регби, крикет. Из них более 10 игроков насчитывается в футбольной команде, команде по регби и у крикетистов. Кроме того, поправка уточняет, что на таких командных тренировках не примеряется правило 2+2.

Посещение публичных мероприятий на машине

С 15 мая можно проводить публичные мероприятия под открытым небом, во время которых посетители все время находятся в своей машине. Например, можно проводить автомобильные киносеансы и автоконцерты.

Для организации мероприятия необходимо соблюсти определенные условия. Посетителей в одной машине может быть не более двух, если речь не идет о членах одной семьи.

Организатор услуги должен организовать парковку таким образом, чтобы между автомобилями была достаточная дистанция. Также организатор должен обеспечить, чтобы посетители не покидали машину, а персонал мероприятия и выступающие придерживались правила 2+2.

Посетители мероприятия должны находиться в машине в течение всего мероприятия и могут выходить только в случае крайней необходимости, например, из-за проблем со здоровьем или чтобы посетить туалет.

Продажа билетов должна производиться через интернет. Билеты проверяются через оконное стекло, посетитель может показать электронный билет на экране смартфона.

Питание во время мероприятия должно быть организовано таким образом, чтобы посетителям не приходилось выходить из машины. Выбор блюд из меню и оплата производятся через телефонное приложение, заказ приносят к машине.

Организаторам мероприятия рекомендуется использовать маски (достаточно и просто прикрывать рот и нос). На территории проведения мероприятия обеспечивается доступность дезинфицирующих средств.