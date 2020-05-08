Эстония, Латвия и США: где российские звезды приобретают недвижимость

Елена Малышева

Заработок на телевидении и частный бизнес позволили Малышевой купить сразу несколько объектов недвижимости в США.

Сначала был приобретен дом площадью 1100 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. В особняке 21 комната, несколько ванных, отделанных мрамором. На первом этаже расположены столовая и гостиные. Сейчас там проживает старший сын телеведущей Юрий.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Ранее в программе «Vласть vs Vлащенко» Меладзе рассказал, что супруги купили дом в Италии. Продюсер признавался, что их домом является не Москва, а маленький город в северной части Италии.

Константин указал, что его дети живут в Киеве, жена - в Италии, а работает он на две страны - Украину и Россию.

Лолита

Лолита Милявская не скрывает, что у нее есть дача в Болгарии. Она активно занимается ее благоустройством, много времени проводит в саду и даже выращивает помидоры.

Певица не единственная, у кого из российских звезд там есть недвижимость. К примеру, обладателями собственности в Болгарии являются Михаил Боярский и Филипп Киркоров (что совсем не удивительно).

Наталья Ветлицкая, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Наталья Ветлицкая не скрывает, что у нее есть имущество в Испании. Именно в этой стране она провела последние десять лет.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков несколько лет назад приобрели жилье в Каталонии. Это двухэтажная квартира с видом на море.

Лариса Долина

После рождения внучки певица приобрела квартиру в Юрмале. Долина старается приезжать в Латвию каждое лето.

«Я бы жила там на протяжении всего года, но, к сожалению, провожу только лето. Естественно, периодически выезжаю на концерты», - цитирует артистку «Собеседник».

Ирина Понаровская

Исполнительница приобрела дом недалеко от Нарва-Йыэсуу.

«Я в Эстонии выросла - жила с шести лет! Для меня там все родное!» - говорит звезда. Раньше у Понаровской была собственная квартира в Америке, но она ее продала.

Кстати, такие звезды, как Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Игорь Николаев и Игорь Крутой, владеют недвижимостью в Майами.

Тимати

Тимати владеет роскошными квартирами, но, согласно информации, которая доступна СМИ, у него есть две заграничные виллы. Первая находится в Сен-Тропе. Особняк оформлен в классическом стиле с элементами хай-тека. В нем 8 спален, тренажерный зал, бассейн и несколько гостевых комнат.