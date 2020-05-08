Налоговики дали совет предпринимателям, оказавшимся из-за коронакризиса в затруднительном положении

Поскольку ходатайств ожидается много, Налогово-таможенный департамент (НТД) просит подавать их как можно скорее, однако при их рассмотрении стоит запастись терпением.

Цель рассрочки налоговой задолженности – это помощь тем, кто испытывает временное платежное затруднение.

«Предприятия не должны прекращать свою деятельность только потому, что у них имеются временные трудности с уплатой налогов, возникшие из-за чрезвычайного положения. Мы предполагаем, что те, кто уплатил налоги корректно до наступления марта, желают это делать и в будущем, а также что падения их оборотов и платежные затруднения являются, как правило, временными, – сказала руководитель отдела учета и администрирования долгов НТД Лийна Йыытс. - Если правительство не продлит чрезвычайное положение, которое в соответствии с принятым решением закончится 18 мая, то к задолженностям начнет начисляться процент 0,03% в день, а также НТД начнет взыскивать долги.»

Ходатайство об рассрочке налоговой задолженности можно представить в э-НТД в рубрике «Учет» в подразделе «Рассрочка». Предпосылкой рассрочки является то, что предприятие корректно представило налоговые декларации.

Начиная с 1 мая НТД может предоставить на налоговую задолженность скидку до 100-процентной ставки. Окончательное решение о величине данной скидки принимает налоговый управляющий, однако обязательно должно быть выполнено как минимум одно из двух условий:

ранее 1 марта 2020 у предприятия отсутствовала налоговая задолженность или она была корректно рассрочена, без отставания;

долг составляет менее 20 000 евро.

Некоторые люди при рассрочке получают скидку 50-процентной ставки.

В начале чрезвычайной ситуации НТД закрыл общедоступную информацию по запросам о задолженностях, поскольку из-за приостановки рассрочек налоговых задолженностей это не показывало действительного положения предприятий. Запрос информации о задолженностях на интернет-странице НТД вновь будет открыт 25 мая, а также там будет отражена информация о рассрочке долга.