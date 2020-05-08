Хенн Пыллуаас вновь обвинил Россию в фальсификации истории

«Военные преступления нельзя забывать и прощать. Война – это преступление против человечности, – сказал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в своем заявлении. - Мы осуждаем обусловленные агрессивными геополитическими амбициями попытки Российской Федерации фальсифицировать и искажать историю и обвинять других в совершенных ей преступлениях, в т. ч. в развязывании войны».

По словам Пыллуааса, циничное стремление Кремля извлечь политическую пользу из страданий жертв и посеять недоверие и ненависть между народами обречено на провал. «Пословица «правда восторжествует, ложь будет повержена» верна и в международном общении, – отметил Пыллуаас. – К сожалению, правда не восторжествует самостоятельно, ее необходимо поддерживать укреплением исторической памяти во всем мире».

По словам Пыллуааса, поминая жертв Второй мировой войны, мы защищаем истинную историческую память. «Наша обязанность – сохранять аутентичную историческую память, чтобы помнить о преступлениях тоталитарных режимов, и отражать все попытки фальсифицировать историю. Знание истинной истории позволяет противостоять угрозам демократии и праву народов на самоопределение», – сказал Пыллуаас.

Рийгикогу отметил это в своем заявлении «Об исторической памяти и фальсификации истории» от 19 февраля 2020 года.