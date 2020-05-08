Пт, 8.05.2020
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  • В апреле на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал транспорт

В апреле на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал транспорт

Бензин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в апреле составило, по сравнению с мартом, -0,4% и, по сравнению с апрелем прошлого года, -0,8%.

По сравнению с апрелем прошлого года товары были дешевле на 0,2% и услуги – на 1,8% дешевле. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с апрелем прошлого года на 7,3% и нерегулируемые цены повысились на 0,9%.

В сравнении с апрелем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлиял транспорт. Почти две трети этого влияния обусловило удешевление моторного топлива: бензин был на 12,4% дешевле и дизельное топливо – на 8,8%. Поступившее в дома электричество было на 15,1% дешевле, чем в прошлом году, и теплоэнергия – на 3,4% дешевле. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 21,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,4%). Помимо названных продуктовых товаров, более всего за это время подорожали также чипсы (на 12%), но подешевели картофель (на 28%), свежая рыба (на 19%) и свежие овощи (на 18%).

В сравнении с мартом наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 6% моторное топливо и удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, вызванное преимущественно повышением цен на мясо и мясные продукты (на 3%), фрукты (на 3,6%) и свежие овощи (на 2,2%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2020

Группа товаров

Апрель 2019 –

апрель 2020, %

Март 2020 –

апрель 2020, %

ВСЕГО

-0,8

-0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

3,1

1,6

Алкогольные напитки и табак

-3,4

0,2

Одежда и обувь

0,0

0,0

Жилье

-4,9

-1,5

Домашнее хозяйство

1,5

1,2

Здравоохранение

2,1

-0,5

Транспорт

-6,7

-3,1

Связь

-1,2

0,0

Досуг

3,9

-0,7

Образование и детские учреждения

-21,3

-14,1

Питание вне дома, размещение

1,8

0,5

Различные товары и услуги

1,1

0,7

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в связи с действующим в течение всего месяца чрезвычайного положения, в процессе производства индекса потребительских цен в апреле сделаны некоторые изменения. «Многие цены были получены не в процессе посещения магазинов, а из прейскуранта интернет-магазинов, и особенно это касалось временно закрытых торговых точек. Закрыты были спортзалы, игровые комнаты и учреждения культуры, в отношении которых мы использовали цены предыдущего оценочного периода. Практически прерванным оказалось авиасообщение и не осуществлялись туристические поездки, поэтому в этих подгруппах изменения цен непредсказуемы.

Для получения месячного изменения индекса потребительских цен были рассчитаны изменения индекса имевшихся в реальной продаже товаров и услуг, и эти изменения применены в отношении авиасообщения и туристических поездок. Следует также иметь в виду, что снижение индекса в сфере образования и детских учреждений обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду», – пояснила Трасанов.

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

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