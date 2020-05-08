В апреле на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал транспорт

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в апреле составило, по сравнению с мартом, -0,4% и, по сравнению с апрелем прошлого года, -0,8%.
По сравнению с апрелем прошлого года товары были дешевле на 0,2% и услуги – на 1,8% дешевле. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с апрелем прошлого года на 7,3% и нерегулируемые цены повысились на 0,9%.
В сравнении с апрелем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлиял транспорт. Почти две трети этого влияния обусловило удешевление моторного топлива: бензин был на 12,4% дешевле и дизельное топливо – на 8,8%. Поступившее в дома электричество было на 15,1% дешевле, чем в прошлом году, и теплоэнергия – на 3,4% дешевле. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 21,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,4%). Помимо названных продуктовых товаров, более всего за это время подорожали также чипсы (на 12%), но подешевели картофель (на 28%), свежая рыба (на 19%) и свежие овощи (на 18%).
В сравнении с мартом наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 6% моторное топливо и удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, вызванное преимущественно повышением цен на мясо и мясные продукты (на 3%), фрукты (на 3,6%) и свежие овощи (на 2,2%).
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2020
Группа товаров
Апрель 2019 –
апрель 2020, %
Март 2020 –
апрель 2020, %
ВСЕГО
-0,8
-0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
3,1
1,6
Алкогольные напитки и табак
-3,4
0,2
Одежда и обувь
0,0
0,0
Жилье
-4,9
-1,5
Домашнее хозяйство
1,5
1,2
Здравоохранение
2,1
-0,5
Транспорт
-6,7
-3,1
Связь
-1,2
0,0
Досуг
3,9
-0,7
Образование и детские учреждения
-21,3
-14,1
Питание вне дома, размещение
1,8
0,5
Различные товары и услуги
1,1
0,7
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в связи с действующим в течение всего месяца чрезвычайного положения, в процессе производства индекса потребительских цен в апреле сделаны некоторые изменения. «Многие цены были получены не в процессе посещения магазинов, а из прейскуранта интернет-магазинов, и особенно это касалось временно закрытых торговых точек. Закрыты были спортзалы, игровые комнаты и учреждения культуры, в отношении которых мы использовали цены предыдущего оценочного периода. Практически прерванным оказалось авиасообщение и не осуществлялись туристические поездки, поэтому в этих подгруппах изменения цен непредсказуемы.
Для получения месячного изменения индекса потребительских цен были рассчитаны изменения индекса имевшихся в реальной продаже товаров и услуг, и эти изменения применены в отношении авиасообщения и туристических поездок. Следует также иметь в виду, что снижение индекса в сфере образования и детских учреждений обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду», – пояснила Трасанов.
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.