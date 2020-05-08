В апреле на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал транспорт

По сравнению с апрелем прошлого года товары были дешевле на 0,2% и услуги – на 1,8% дешевле. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с апрелем прошлого года на 7,3% и нерегулируемые цены повысились на 0,9%.

В сравнении с апрелем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлиял транспорт. Почти две трети этого влияния обусловило удешевление моторного топлива: бензин был на 12,4% дешевле и дизельное топливо – на 8,8%. Поступившее в дома электричество было на 15,1% дешевле, чем в прошлом году, и теплоэнергия – на 3,4% дешевле. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 21,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,4%). Помимо названных продуктовых товаров, более всего за это время подорожали также чипсы (на 12%), но подешевели картофель (на 28%), свежая рыба (на 19%) и свежие овощи (на 18%).

В сравнении с мартом наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 6% моторное топливо и удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, вызванное преимущественно повышением цен на мясо и мясные продукты (на 3%), фрукты (на 3,6%) и свежие овощи (на 2,2%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2020

Группа товаров Апрель 2019 – апрель 2020, % Март 2020 – апрель 2020, % ВСЕГО -0,8 -0,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 3,1 1,6 Алкогольные напитки и табак -3,4 0,2 Одежда и обувь 0,0 0,0 Жилье -4,9 -1,5 Домашнее хозяйство 1,5 1,2 Здравоохранение 2,1 -0,5 Транспорт -6,7 -3,1 Связь -1,2 0,0 Досуг 3,9 -0,7 Образование и детские учреждения -21,3 -14,1 Питание вне дома, размещение 1,8 0,5 Различные товары и услуги 1,1 0,7

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в связи с действующим в течение всего месяца чрезвычайного положения, в процессе производства индекса потребительских цен в апреле сделаны некоторые изменения. «Многие цены были получены не в процессе посещения магазинов, а из прейскуранта интернет-магазинов, и особенно это касалось временно закрытых торговых точек. Закрыты были спортзалы, игровые комнаты и учреждения культуры, в отношении которых мы использовали цены предыдущего оценочного периода. Практически прерванным оказалось авиасообщение и не осуществлялись туристические поездки, поэтому в этих подгруппах изменения цен непредсказуемы.

Для получения месячного изменения индекса потребительских цен были рассчитаны изменения индекса имевшихся в реальной продаже товаров и услуг, и эти изменения применены в отношении авиасообщения и туристических поездок. Следует также иметь в виду, что снижение индекса в сфере образования и детских учреждений обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду», – пояснила Трасанов.

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен.