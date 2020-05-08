Исследование: трубы горячей и холодной воды в многоквартирных домах Эстонии требуют срочной замены

По оценке руководителя подразделения предупреждения ущерба ЭССО Юлли Рейметс, наступило время коррозии труб. «Практика страхования жилья показывает, что за последние 10 лет количество случаев протечек труб удвоилось. Предполагаемый срок службы металлических труб в зданиях, построенных в 1960-1980-е годы, превышен или почти на исходе. Поэтому мы призываем квартирные товарищества и собственников в наступающий летний период заменить трубопроводы, пока они не начали протекать и вызывать затопления с серьезным ущербом», - сказала Рейметс.

«Каждый человек может сам заботиться о состоянии трубопровода, например, в ванной комнате нельзя закрывать трубопровод плиткой, на трубы нельзя вешать тяжелые мешки с овощами или что-то подобное. Зимой нельзя оставлять в подвале окна открытыми, потому что холодный воздух и влажность могут повредить трубы. Также следует не допускать влажности летом», - объяснила Рейметс.

Срок эксплуатации трубопровода может резко сократиться, если на него воздействуют неблагоприятные обстоятельства. Если говорить о старых металлических трубах, то основным риском здесь является коррозия, то есть образование ржавчины. Часто разрушение труб или протечки вызваны изменением давления, строительными ошибками, внешними разрушениями и пагубным воздействием внешней среды, среди которых постоянная влажность или замерзание. Срок службы трубы также зависит от ее материала, соединений, возраста, сечения, а также от качества производства, установки и ремонта.

По словам руководителя исследовательской группы TalTech Ивара Аннуса, следует обязательно реагировать, если вы заметили изменения в качестве воды или во внешнем виде труб. «На коррозию также может указывать бурый или черный цвет воды, а о неблагоприятной микробиологической ситуации – неприятный вкус или запах. Под воздействием ржавчины на трубах могут появиться красновато-коричневые или синеватые пятна. На проблемы трубопровода могут указывать также снижение давления в системе, резкое изменение пропускной способности, вибрация и шум в трубах», – сказал Аннус.

Чтобы продлить срок службы труб, следует избегать излишней влажности в зданиях, обеспечить трубам опору, утепление и доступ к ним, чтобы имелась возможность проводить регулярный контроль. При работах с трубами необходимо требовать соблюдения стандартов и компетентности, а также осуществлять строительный надзор.

Эстонский союз страховых обществ (ЭССО) – объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который развивает страхование и предупреждение ущерба, а также анализирует и публикует статистику в сфере страхования. ЭССО организует решение страховых споров через примирительный страховой орган.