Эксперт: в этом году экономический спад достигнет десяти процентов

По словам Тыну Пальма, в настоящее время мы находимся в самой глубокой фазе рецессии, вызванной коронавирусом, но возможность реально оценить ситуацию проявится осенью. «В то же время уже есть некоторые признаки восстановления. Многие страны снимают ограничения, и люди в Эстонии и других странах Европы возвращаются на работу. Это повышает общую уверенность, которая определяет, сколько люди потребляют. А потребление в развитых странах составляет 70 процентов экономики», – сказал главный экономист Luminor.

Пальм подчеркнул, что хорошим признаком стало постепенное ослабление вызванных коронавирусом ограничений в Германии, крупнейшем европейском экспортере. «Большая часть заказов открытой экономики Эстонии поступает извне. Таким образом, открытие других экономик играет очень важную роль в восстановлении экономики Эстонии. Возможность снова путешествовать будет способствовать восстановлению экономики в будущем. На первом этапе откроются рабочие поездки и только после этого будет восстанавливаться туризм», – сказал Пальм, добавив, что организация крупных международных мероприятий станет возможна на последнем этапе.

По словам главного экономиста, начавшийся во втором квартале спад в сфере услуг достигнет промышленного сектора, затем – строительства, которое до сих пор опиралось на прежние заказы. «Согласно базовому сценарию, рецессия в этом году достигнет 9-10 процентов. Многое зависит от воздействия мер экономической поддержки и от динамики пандемии. Некоторое восстановление можно будет наблюдать в третьем квартале, а заметный рост – в следующем году. Возможность выхода на докризисный уровень в экономике будет только во второй половине 2022 года», – сказал Пальм.

Пальм сказал, что, несмотря на некоторые положительные признаки, трудно определить, кто выйдет из кризиса победителем. «Возможно, только гиганты онлайн-коммерции относительно успешно пройдут этот кризис, и, безусловно, будет больше инвестиций в сектор, который производит медицинские технологии и аксессуары. Сельскохозяйственный и пищевой сектор также конкурентоспособен», – добавил он.