Латвия инвестирует до 250 млн евро для спасения авиакомпании airBaltic

Кабинет министров Латвийской Республики как главный акционер латвийской авиакомпании airBaltic утвердил план вложения в основной капитал airBaltic до 250 млн евро, чтобы предприятие могло преодолеть вызванный COVID-19 экономический кризис.
«Благодаря этому новому капиталу мы сможем выполнить наш новый бизнес-план Destination 2025 CLEAN, который сконцентрирован на новом начале, когда будут возобновлены международные рейсы. Это будет способствовать успешному росту компании, как только начнет уменьшаться влияние кризиса из-за COVID-19», - сообщил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
«Бизнес-план Destination 2025 CLEAN в ближайшие годы предусматривает использование флота из 50 самолетов Airbus A220-300, а это означает, что количество работников превысит 2 000 человек. Это мощный сигнал для наших сотрудников о том, что они вновь могут быть приняты на работу», - добавил Мартин Гаусс.
План правительства Латвии, который еще должна утвердить Европейская комиссия, предусматривает вложение средств в капитал airBaltic по частям. Каждая часть вложений будет обеспечиваться в соответствии с рыночными условиями, не превышая объема убытков, вызванных кризисом из-за COVID-19.
В результате этого вложения участие Латвийского государства в airBaltic увеличится с 80,05% до 91%.
Совет латвийской авиакомпании airBaltic 23 апреля утвердил новый разработанный руководством airBaltic бизнес-план предприятия. Новый план предусматривает сокращение флота самолетов в следующие несколько лет и возобновление полетов вначале на 22 самолетах Airbus A220-300. В новом плане учтено уменьшение количества пассажирских мест в 2020 и 2021 годах, одновременно предусмотрено возвращение к росту и использованию 50 самолетов Airbus A220-300 к концу 2023 года. Возможность дополнительного заказа 30 самолетов A220-300 оставлена для будущего роста.