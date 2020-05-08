Латвия инвестирует до 250 млн евро для спасения авиакомпании airBaltic

«Благодаря этому новому капиталу мы сможем выполнить наш новый бизнес-план Destination 2025 CLEAN, который сконцентрирован на новом начале, когда будут возобновлены международные рейсы. Это будет способствовать успешному росту компании, как только начнет уменьшаться влияние кризиса из-за COVID-19», - сообщил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

«Бизнес-план Destination 2025 CLEAN в ближайшие годы предусматривает использование флота из 50 самолетов Airbus A220-300, а это означает, что количество работников превысит 2 000 человек. Это мощный сигнал для наших сотрудников о том, что они вновь могут быть приняты на работу», - добавил Мартин Гаусс.

План правительства Латвии, который еще должна утвердить Европейская комиссия, предусматривает вложение средств в капитал airBaltic по частям. Каждая часть вложений будет обеспечиваться в соответствии с рыночными условиями, не превышая объема убытков, вызванных кризисом из-за COVID-19.

В результате этого вложения участие Латвийского государства в airBaltic увеличится с 80,05% до 91%.