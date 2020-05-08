Nautica и Lasnamäe Centrum вновь открывают двери

«Capfield всегда считал важным соответствовать меняющимся потребностям покупателей, и даже в нынешней ситуации наш подход по-прежнему остается таким. Нашими приоритетами являются обеспечение благополучия и безопасности всех наших посетителей, арендаторов и персонала, а также обеспечение непрерывной работы торговых центров. Во время частичного закрытия мы разрабатывали план возобновления работы в тесном сотрудничестве с арендаторами, чтобы 11 мая они открыли свои магазины. Мы очень довольны решением правительства разрешить открытие торговых центров, и в сотрудничестве с нашими арендаторами мы позаботились о безопасных условиях для покупателей», - сказал член правления Capfield Рубен Горнишефф.

«В наших центрах были приняты новые меры обеспечения безопасности всех тех, кто посещает и работает в них: в том числе, бесконтактные дозаторы с дезинфицирующими средствами, разметка пола с интервалом в два метра, частая уборка, перераспределение мест в ресторанах и кафе и напоминания о мерах социального дистанцирования. Мы рады, что обеспечили безопасную и чистую среду, где люди чувствуют себя спокойно и комфортно, совершая покупки», - прокомментировала Ольга Аллик, руководитель торгового центра, Capfield.

Из уважения к тем, кто пострадал от коронавируса, а также чтобы поддержать всех медицинских работников и волонтеров, Nautica по вечерам будет окрашена зеленой подсветкой по примеру инициативы Таллиннского театра «Эстония» и Тартуского театра Vanemuine.

«Мы испытываем огромную благодарность и уважение ко всем работникам передовой линии, которые продолжали работать в наших центрах, предоставляя нам все необходимые услуги, которые необходимы в настоящее время. 11 мая мы выразим благодарность этим незаменимым работникам в 12:00 в Nautica и 13:00 в Lasnamäe Centrum в знак признания их усердного труда», - сказал Рубен Горнишев.