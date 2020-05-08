Планы на выходные: как сделать уборку на кухне быстро и эффективно

Говорят, что на кухне может быть только одна хозяйка. Если вы та самая счастливица, вам и держать ответ за чистоту и порядок на рабочем месте. Мы поможем советами и лайфхаками, которые сберегут время и силы.

Убираем крошки и мелкий мусор

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как правило, прежде чем приступить к мытью мебели на кухне, нам приходится тратить время на уборку мелкого мусора, который накопился в шкафчиках: просыпавшаяся мука, крупы, кофе и прочее.

Воспользуйтесь пылесосом! Если у вас нет портативного, наденьте на шланг обычного самую маленькую насадку, и буквально через пару минут вы сможете перейти к следующей стадии – мытью мебели.

Плитка, фасады, столешница

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Привести в порядок плитку на кухне поможет сода. Просто нанесите пасту из соды с водой на губку и очистите поверхность от жира и пятен. Затем смойте водой. Кухонные фасады прекрасно отмываются от пятен и потеков мыльным раствором. Столешницу из массива чистите содой или солью. Кроме того, полезно будет покрыть ее специальным маслом, например, льняным. Столешницу из камня мыть абразивными веществами нельзя – подойдет мыльный раствор.

Совет от InMyRoom Перед началом уборки начните размораживать холодильник. А когда будете мыть столешницу – намочите мыльным раствором или специальным средством плиту. Через некоторое время можно будет просто протереть поверхность чистой тряпкой – грязь и жир отойдут сами.

Очистка холодильника и разбор продуктов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Холодильник разморожен – самое время перебрать продукты и выбросить все, у которых истек срок годности. Все контейнеры и полочки нужно вынуть. Помыть их можно средством для мытья посуды или любым другим мыльным раствором. Обязательно высушите все полки и ящики, прежде чем вернуть их на место в холодильник.

Не мойте холодильник изнутри агрессивными химикатами. Выбирайте эффективное и безопасное средство – пищевую соду.

Совет от InMyRoom Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, поставьте туда чашку со свежемолотым кофе – в зависимости от сорта кофе, менять его нужно раз в два-три месяца.

Чистим духовку и микроволновку

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Для начала выясните, есть ли у вашей духовки функция очистки: посмотрите информацию в интернете по номеру модели духового шкафа. Самый что ни на есть адский способ самоочистки – пиролитический, когда духовка раскаляется до такой температуры, что все лишнее внутри превращается в пепел. Берегите кота.

Другой вариант – каталитическая очистка. Такая духовка чистит себя сама в прямом смысле слова. Ее внутренние стенки покрыты специальным слоем, на котором любой жир и частички еды сгорают при готовке. Мыть ее одно удовольствие – просто протереть мыльным раствором и вытереть чистой тряпкой.