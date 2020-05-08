Планы на выходные: как сделать уборку на кухне быстро и эффективно

Сегодня с помощью InMyRoom мы составляем план по уборке кухни – легкой, непринужденной, с удовольствием. А также эффективной и с заботой об окружающей среде и кошельке.
Говорят, что на кухне может быть только одна хозяйка. Если вы та самая счастливица, вам и держать ответ за чистоту и порядок на рабочем месте. Мы поможем советами и лайфхаками, которые сберегут время и силы.
Убираем крошки и мелкий мусор
Как правило, прежде чем приступить к мытью мебели на кухне, нам приходится тратить время на уборку мелкого мусора, который накопился в шкафчиках: просыпавшаяся мука, крупы, кофе и прочее.
Воспользуйтесь пылесосом! Если у вас нет портативного, наденьте на шланг обычного самую маленькую насадку, и буквально через пару минут вы сможете перейти к следующей стадии – мытью мебели.
Плитка, фасады, столешница
Привести в порядок плитку на кухне поможет сода. Просто нанесите пасту из соды с водой на губку и очистите поверхность от жира и пятен. Затем смойте водой. Кухонные фасады прекрасно отмываются от пятен и потеков мыльным раствором. Столешницу из массива чистите содой или солью. Кроме того, полезно будет покрыть ее специальным маслом, например, льняным. Столешницу из камня мыть абразивными веществами нельзя – подойдет мыльный раствор.
Совет от InMyRoom
Перед началом уборки начните размораживать холодильник. А когда будете мыть столешницу – намочите мыльным раствором или специальным средством плиту. Через некоторое время можно будет просто протереть поверхность чистой тряпкой – грязь и жир отойдут сами.
Очистка холодильника и разбор продуктов
Холодильник разморожен – самое время перебрать продукты и выбросить все, у которых истек срок годности. Все контейнеры и полочки нужно вынуть. Помыть их можно средством для мытья посуды или любым другим мыльным раствором. Обязательно высушите все полки и ящики, прежде чем вернуть их на место в холодильник.
Не мойте холодильник изнутри агрессивными химикатами. Выбирайте эффективное и безопасное средство – пищевую соду.
Совет от InMyRoom
Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, поставьте туда чашку со свежемолотым кофе – в зависимости от сорта кофе, менять его нужно раз в два-три месяца.
Чистим духовку и микроволновку
Для начала выясните, есть ли у вашей духовки функция очистки: посмотрите информацию в интернете по номеру модели духового шкафа. Самый что ни на есть адский способ самоочистки – пиролитический, когда духовка раскаляется до такой температуры, что все лишнее внутри превращается в пепел. Берегите кота.
Другой вариант – каталитическая очистка. Такая духовка чистит себя сама в прямом смысле слова. Ее внутренние стенки покрыты специальным слоем, на котором любой жир и частички еды сгорают при готовке. Мыть ее одно удовольствие – просто протереть мыльным раствором и вытереть чистой тряпкой.
Обычную духовку, без функций самоочистки, чистите содой. Для этого в распылитель залейте воду и добавьте четыре столовые ложки соды. Раствор обильно нанесите на стенки и оставьте на час.
С микроволновой печью все еще проще. В специальном контейнере для микроволновки смешайте 300 мл воды с соком одного лимона. Поставьте контейнер в печь на 10 минут при максимальной мощности. Затем осторожно уберите миску и протрите стенки мягкой тряпкой. Чистота!
Совет от InMyRoom
Перед тем как помыть духовку, замочите решетки и противень в горячей воде с каплей средства для мытья посуды. По окончании очистки духовки решетки и противень легко можно будет отмыть обычной губкой.
Борьба с пылью на кухне
Борьба с пылью – важный пункт любой генеральной уборки. Основные места скопления пыли на кухне – вытяжка, открытые полки, банки с крупами и специями, светильники.
Вооружитесь свежей тряпкой и тазиком с водой и планомерно обработать все места скопления пыли. Баночки можно вымыть в мыльной воде, поскольку, как правило, на них оседает не только пыль, но и жир, который сложно отмыть простой водой. Если колпак вашего вытяжного шкафа из нержавеющей стали, очистите его от пыли влажной тряпкой, а затем почистите раствором уксуса – он засияет как новый.
Совет от InMyRoom
Полезно завести на кухне живые растения: они - трудолюбивые борцы с пылью. Не обязательно покупать цветы. Можно совместить приятное с полезным, высадив в горшки пряные травы – базилик, тимьян или розмарин.
Моем и поддерживаем в чистоте раковину
Раковина – не просто емкость для мытья посуды. Согласно системе FlyLady, призванной помочь вести домашнее хозяйство максимально эффективным способом, – это островок чистоты, который позволяет не опускать руки во время борьбы с грязью и беспорядком. И это чистая правда. Точнее, чистой раковина должна оставаться утром и вечером. Отмыв ее сегодня до блеска, постарайтесь поддерживать чистоту на протяжении всей недели. Удивительно, но одна единственная чистая раковина способна затмить своим блеском ежедневный беспорядок на кухне.
Вымыть раковину легко, а главное, быстро. До краев наполните ее горячей водой, добавьте отбеливатель и оставьте на один час. Затем спустите воду и помойте раковину мягким моющим средством – это может быть уксус, сода, средство для мытья посуды. Обязательно почистите смеситель – например, тем же самым уксусом: он прекрасно убирает разводы и известковый налет. Вытрите раковину и кран насухо чистой тряпкой.
Совет от InMyRoom
Для поддержания постоянной чистоты на кухне очень удобно иметь под рукой беспроводной пылесос. Больше никакого совка и веника! Такие пылесосы занимают мало места и всегда готовы к работе.