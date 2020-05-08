Открытие границ — праздник для продавцов алкоголя

Руководитель Alko 1000 Эйнар Виснапуу не стал уточнять, насколько упал оборот предприятия в связи с восстановлением пограничного контроля. «Чего тут говорить. Потери были большими», - признал он.

По словам Виснапуу, латыши почти не заглядывали в их магазины. В то же время, несмотря на пограничный контроль, жители Эстонии по-прежнему заезжают за покупками. «Приезжали те, кто потом отправлялся на карантин. Никто не запрещал выезжать из Эстонии. При возвращении домой людям надо было отсидеть дома две недели. И таких было довольно много, которые и так сидели дома по разным причинам», - сообщил он.

Приграничная торговля не прекращалась

В среду премьер-министры стран Балтии заявили, что границы будут открыты с 15 мая По словам Виснапуу, это для них настоящий праздник. «Люди обрывали наши телефоны и заваливали письмами. В условиях, когда действуют разные запреты, люди интересовались, какова обстановка», - заявил он.

Магазины Alko1000 не закрывались. Часть сотрудников какое-то время оставалась дома. «Мы все время были открыты. Просто коллектив был меньше. Кого-то пришлось отправить в отпуск. Эта схема неплохо работала в течение полутора месяцев», - сказал Виснапуу.

По его словам, разговоры о гибели приграничной торговле преувеличены. «Каждый раз говорят, что вот он конец. После снижения акциза политики заговорили о том, что настал конец. Ничего подобного. Разница с эстонскими ценами по-прежнему велика», - сказал он.

Погода влияет

Член совета предприятия Aldar Eesti, владеющего сетью магазинов SuperAlko, Рихо Маурер также затруднился сказать, насколько снизился оборот. Между тем им пришлось закрыть магазин в Мурати, а также сократить время работы других латвийских магазинов. «Ситуация спокойная. Сейчас из приграничных магазинов SuperAlko открыты филиалы в Икла/Айнажи и в Валке. Магазин в Мурати снова откроется 15 мая. В условиях чрезвычайного положения магазины в Икла/Айнажи и в Валке ежедневно работали по сокращенному графику. Начиная с 15 мая будет действовать обычное время работы. Мы не сокращали персонал и не планируем делать этого», - заявил Маурер.

По оценке Маурера, в последние месяцы около 50 процентов посетителей их магазинов были из Латвии. «Поскольку у нас в странах Балтии более 40 магазинов, закрытие границ хоть и влияет на оборот приграничных торговых точек, общее состояние предприятия является стабильным», - сказал он.