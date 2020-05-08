Первая неделя мая выдалась напряженной для саперов

По словам руководителя Восточно-Эстонского центра разминирования Рауно Райдлоо, боеприпасы нашли в Сиргала, Аувере и Синимяэ. Все они родом из времен Второй мировой войны.

«По сравнению с прошлым годом, этот год принес нашим саперам гораздо больше вызовов. Причиной тому – информированность жителей, которые правильно реагируют на опасные находки», - пояснил Рауно Райдлоо.

Саперы Восточно-Эстонского центра разминирования нашли и обезвредили 242 боеприпаса. ФОТО: Päästeamet

Руководитель Восточно-Эстонского центра разминирования напоминает, что при обнаружении любого взрывоопасного или похожего на него предмета ни в коем случае нельзя его трогать или куда-то переносить/перевозить. При первой возможности следует позвонить по номеру 112 и сообщить о находке. Желательно обозначить как-то это место, чтобы предупредить людей и чтобы саперам было легче ее найти.

Саперы Восточно-Эстонского центра разминирования нашли и обезвредили 242 боеприпаса. ФОТО: Päästeamet

«В труднодоступных местах нас всегда выручают координаты, которые легко определить с помощью мобильного телефона, сохранить и передать», - говорит Рауно Райдлоо.

Саперы Восточно-Эстонского центра разминирования нашли и обезвредили 242 боеприпаса. ФОТО: Päästeamet