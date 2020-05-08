Дистанционное обучение испытывает родителей на прочность

Сопряженное с чрезвычайным положением дистанционное обучение у детей заставило родителей поделить время между работой на полной ставке и ролью учителя. Нужно помнить о многочисленных домашних заданиях, своеобразным испытанием стала и мотивация детей, а также создание рутины посреди хаоса, пишет Postimees.
В период дистанционного обучения в Министерство образования и науки обратились сотни родителей: по телефону, электронной почте и через социальные сети. И хотя в министерстве Postimees сказали, что, по их оценке, с дистанционным обучением все отлично справились, есть родители, которые не разделяют мнения чиновников.
Для Анне, трое детей которой учатся в разных тартуских школах, – Кивилиннаской школе, Школе Марта Рейника и Гимназии Мийны Хярма – дистанционное обучение оказалось нервным, поскольку нагрузка повысилась, а выполнение основной работы наряду с обучением детей требует очень много времени: «Иногда возникает ощущение, что не могу ни одного дела сделать на сто процентов».
Поначалу, говорит Анне, для детей все было славно, поскольку возникло ощущение, что начались каникулы. Но третья неделя принесла осознание, что дома нужно изучить больше материала и заниматься делами в одиночку.
Самым сложным, по оценке матери, оказалось мотивировать детей, поскольку нет четкой рутины. И хотя детям нравится, что не нужно идти в школу и можно просыпаться попозже, они очень скучают по друзьям. Кроме того, они хотят, чтобы учителя помогали и объясняли им новые вещи, как это было раньше в школе.
Дети Пирет ходят в первый класс Открытой школы, где обучение происходит по принципу языкового погружения, а это значит, что с первых дней обучения половина объема программы дается на русском языке: «Нам и самим пришлось научиться читать и понимать по-русски». Она сказала, что своими глазами увидела, как работает симбиоз проектного обучения и языкового погружения.
Мы нашли решение: в один день дома один родитель, а второй в пустой конторе может со всей энергией сосредоточиться на работе.
Мать ученика первого класса Пирет
«Самыми сложными были уроки русского языка, поскольку уровень владения языком у ребенка не всегда позволяет понять, что нужно сделать в задании. Поэтому в течение всего урока нужно находиться рядом с ребенком и руководить им», - сказала Пирет.
«Мы нашли решение в распределении обязанностей. Это означает, что весь день дома кто-то из родителей, а второй в пустой конторе может с двойной энергией сосредоточиться на работе. Кроме того, мы поставили себе цель во время домашнего дня не выходить из себя», - объяснила мать, добавив, что важно также следить за тем, чтобы у первоклашки не пропал интерес и желание учиться.
Три сорта родителей
Если семья Пирет нашла для себя подходящий ритм и пытается следить за тем, чтобы у детей не пропал интерес и желание учиться, то социальный психолог Innove Rajaleidja, консультирующая по вопросам образования, Пилле Корстен каждый день консультирует родителей, как справиться с возникающими трудностями. Она делит обращения по вопросам э-обучения на три группы. Есть родители, которые очень обеспокоены и даже сломлены, поскольку дети не развиваются и не учатся. Дети утратили мотивацию, а поведение стало апатичным. Есть такие, детям которых домашнее обучение очень подошло. Родители третьего типа относятся к происходящему с безразличием: это дело ребенка, если он не учится. С родителями последнего типа обычно не имеет никакой связи и школа, поэтому дети не выполняют школьной обязанности. Это сложные случаи, в которых кроме Rajaleidja задействованы специалисты по защите детства и работники школы.
Уже упомянутую потерю мотивации заметила и Эвелин Реа, чей ребенок учится во втором классе тартуской Ханзаской школе. Поскольку сама Эвелин работает в сфере медицины, сама она должна была каждый день ходить на работу: «Полдня ребенок был дома один, а это значит, что часто он просыпался, когда получится, и часть заданий был вынужден делать самостоятельно. Но часто выяснялось, что он не успевал их сделать к тому моменту, когда я приходила домой. Причины были разными: не понял задания, или другие занятия казались более интересными».
Обучение в одиночку, по оценке Эвелин, оказалось для ее ребенка сложным, потому что иногда можно было легкомысленно отказаться от завершения выполнения задания, поскольку нет никого, кто мог бы сразу объяснить. Когда Эвелин возвращается домой и начинает учиться с ребенком, он уже устал и больше не может.
Право попросить о помощи
По словам Кристи, матери ученика первого класса тартуской Школы Раатусе, дистанционное обучение пронеслось у них быстро, и за это время выучили много нового. Задания, которые давали детям, она считает посильными, самым сложным для ребенка оказалось расставание с друзьями и, как для многих, нехватка повседневной рутины. И хотя учитель раздавала указания, объяснить некоторые предметы ребенку для Кристи оказалось непростой задачей.
Те же проблемы возникли у Тармо, двое детей которого ходят в Гимназии Густава Адольфа: один в первом, а второй во втором классе. И по словам Тармо, пока домашние задания были посильными для ребенка, но дома мысли ребенка уходят очень далеко: «Многие предметы можно проще контролировать, понята ли тема, но что касается языка, я как родитель не могу дать оценку, понят ли материал». Также ребенка сложнее научить непростым вещам, которые он, конечно, понимает, но не может научить ребенка и остаться довольным.
Консультант по обучению: мы очень редко слушаем ребенка – выслушайте его, чего ребенок хочет сам и о чем мечтает?
Социальный педагог Пилле Корстен в последнее время много говорила с 16-17-летними подростками, которые говорят, что хотят чувствовать себя нужными: «Они хотят быть задействованными в семье или в какой-то другой социальной группе. Часто никто не спрашивает у ребенка, чего он хочет. Мы очень редко слушаем ребенка. Очень редко спрашиваем у него, как для него лучше, что мы могли бы сделать». Она добавила, что только недавно общалась с уставшим от школы подростком, который сказал ей: «Я хочу чувствовать, что действительно справляюсь, я не хочу быть плохим и плохо себя вести».
Подростку в переходном возрасте очень непросто: он должен вступать в жизнь, на фоне бушуют любовные отношения и где-то еще возникают проблемы с учебой. Чтобы решить проблемы такого ученика, по словам, Корстен, нужно услышать, чего молодой человек хочет сам, о чем мечтает, выяснить, в чем он силен.
Корстен говорит и о сложностях с э-обучением у детей с особыми образовательными потребностями, которым больше других нужно признание и контакт с учителем. Однако успех в обучении может стать недостижимым из-за, например, нехватки привязанности, нарушений активности и внимания, различных форм аутизма, проблем, связанных со здоровьем. Под нехваткой привязанности Корстен имеет в виду, что корни определенных семейных проблем кроются в отношениях с родителями в раннем детстве. Если ребенок не испытывал чувства безопасности и счастья, не получал признания, говорит Корстен, проще возникают проблемы с учебой и поведением.
Но во время чрезвычайного положения о помощи просили и родители хороших учеников, которые начали скатываться: «Поскольку они не попадают в школу, они не могут, скажем так, блистать. Быть лучшим, красивым и сильным в глазах других в определенном возрасте означает очень много. Для себя начинают учиться позже».
Кадри Куульпак
Социальный педагог Пилле Корстен советует родителям, прежде всего, попросить о помощи у самого близкого источника – школы: «Если родитель говорит, что не справляется, школе придется ему помочь. Как мать троих детей могу сказать, что э-обучение нуждается в серьезном обдумывании».
Также родители могут обратиться в Rajaleidja. Сама Корстен сейчас отвечает примерно на 15 звонков в день, что больше, чем обычно. Увеличилось и количество звонков из школ, которые беспокоятся за учеников, которые могут не закончить учебный год. В такой ситуации опорные специалисты и учителя, по словам социального педагога, могли бы вмешиваться проактивно.
Rajaleidja решает проблемы таким образом, что пытается выяснить мнение всех окружающих ребенка людей. У родителей спрашивают, чувствуют ли они, что им помогают, получает ли ребенок помощь от школы, чувствует ли радость и успех, или проблемы остаются?
У нас есть ученики, которые не могут учиться по Skype, не могут учиться дома, и в некоторых случаях мы, затаив дыхание, ждем, сможет ли ученик закончить учебный год», - говорит она. Чаще всего у таких учеников и раньше были сложности, а чрезвычайное положение их просто усугубило.