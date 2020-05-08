Дистанционное обучение испытывает родителей на прочность

Уже упомянутую потерю мотивации заметила и Эвелин Реа, чей ребенок учится во втором классе тартуской Ханзаской школе. Поскольку сама Эвелин работает в сфере медицины, сама она должна была каждый день ходить на работу: «Полдня ребенок был дома один, а это значит, что часто он просыпался, когда получится, и часть заданий был вынужден делать самостоятельно. Но часто выяснялось, что он не успевал их сделать к тому моменту, когда я приходила домой. Причины были разными: не понял задания, или другие занятия казались более интересными».

Обучение в одиночку, по оценке Эвелин, оказалось для ее ребенка сложным, потому что иногда можно было легкомысленно отказаться от завершения выполнения задания, поскольку нет никого, кто мог бы сразу объяснить. Когда Эвелин возвращается домой и начинает учиться с ребенком, он уже устал и больше не может.

Право попросить о помощи

По словам Кристи, матери ученика первого класса тартуской Школы Раатусе, дистанционное обучение пронеслось у них быстро, и за это время выучили много нового. Задания, которые давали детям, она считает посильными, самым сложным для ребенка оказалось расставание с друзьями и, как для многих, нехватка повседневной рутины. И хотя учитель раздавала указания, объяснить некоторые предметы ребенку для Кристи оказалось непростой задачей.

Те же проблемы возникли у Тармо, двое детей которого ходят в Гимназии Густава Адольфа: один в первом, а второй во втором классе. И по словам Тармо, пока домашние задания были посильными для ребенка, но дома мысли ребенка уходят очень далеко: «Многие предметы можно проще контролировать, понята ли тема, но что касается языка, я как родитель не могу дать оценку, понят ли материал». Также ребенка сложнее научить непростым вещам, которые он, конечно, понимает, но не может научить ребенка и остаться довольным.

Консультант по обучению: мы очень редко слушаем ребенка – выслушайте его, чего ребенок хочет сам и о чем мечтает?

Социальный педагог Пилле Корстен в последнее время много говорила с 16-17-летними подростками, которые говорят, что хотят чувствовать себя нужными: «Они хотят быть задействованными в семье или в какой-то другой социальной группе. Часто никто не спрашивает у ребенка, чего он хочет. Мы очень редко слушаем ребенка. Очень редко спрашиваем у него, как для него лучше, что мы могли бы сделать». Она добавила, что только недавно общалась с уставшим от школы подростком, который сказал ей: «Я хочу чувствовать, что действительно справляюсь, я не хочу быть плохим и плохо себя вести».

Подростку в переходном возрасте очень непросто: он должен вступать в жизнь, на фоне бушуют любовные отношения и где-то еще возникают проблемы с учебой. Чтобы решить проблемы такого ученика, по словам, Корстен, нужно услышать, чего молодой человек хочет сам, о чем мечтает, выяснить, в чем он силен.

Корстен говорит и о сложностях с э-обучением у детей с особыми образовательными потребностями, которым больше других нужно признание и контакт с учителем. Однако успех в обучении может стать недостижимым из-за, например, нехватки привязанности, нарушений активности и внимания, различных форм аутизма, проблем, связанных со здоровьем. Под нехваткой привязанности Корстен имеет в виду, что корни определенных семейных проблем кроются в отношениях с родителями в раннем детстве. Если ребенок не испытывал чувства безопасности и счастья, не получал признания, говорит Корстен, проще возникают проблемы с учебой и поведением.

Но во время чрезвычайного положения о помощи просили и родители хороших учеников, которые начали скатываться: «Поскольку они не попадают в школу, они не могут, скажем так, блистать. Быть лучшим, красивым и сильным в глазах других в определенном возрасте означает очень много. Для себя начинают учиться позже».

Кадри Куульпак