Ложный тест, странные симптомы и тяжелые последствия: зараженную коронавирусом жительницу Эстонии спасло внутреннее чутье

«Внутреннее чутье сказало, что все очень плохо, - вспоминает Ульви середину марта, когда болезнь началась. - Первые симптомы появились на выходных и в понедельник, 16 марта. Мы с мужем добровольно сели на карантин, хотя точно не знали, что происходит».

В Эстонии на тот момент уже действовало чрезвычайное положение, но были ли головная боль и высокая температура вместе с мышечной болью признаками коронавируса или другого весенне-зимнего вируса, Ульви сначала не могла знать. «Коронавирус не подозревали, поскольку я не контактировала с зараженными, - рассказывает она. - Но интуиция приказала оставаться на карантине и я очень счастлива, что приняла такое решение».

Долгий путь до диагноза

Вероятно, многие должны быть благодарны ей за это решение, поскольку с 16 марта, когда Ульви с мужем заперлись дома, у них ушло десять дней до того, как сделать первый тест на коронавирус. В худшем случае за эти дни они могли бы неосознанно распространить вирус. У мужа Ульви симптомы появились на несколько дней позже.

В самом начале кризиса попасть на тестирование было очень трудно, но поскольку Ульви принадлежит к группе риска, пара смогла сдать пробы 26 марта. Ответ был отрицательным. Они почувствовали облегчение, но температура росла и добавился сильный кашель.

Я не чувствовала вкуса, пропало обоняние. Я не ощущала запаха, что стало очень своеобразным опытом. Полностью обоняние до сих пор не восстановилось, рассказывает Ульви Тамм.

«После теста семейный врач сказал, что что-то должно же быть, - вспоминает Ульви. - Температура подскочила до 38,5, сдали на анализ кровь, пробы на А-грипп, чтобы найти, почему температура такая высокая и самочувствие такое ужасное». Тем временем состояние здоровья стало еще хуже.

Температура и потеря обоняния

«Поскольку температура поднялась у обоих, семейный врач выписал антибиотики, - продолжает рассказ Ульви. - Самочувствие улучшилось, но в то же время три дня температура не опускалась ниже 38».

В итоге температура даже поднялась до 40 градусов и в конце марта Ульви заболела односторонним воспалением легких, что вызвало проблемы с дыханием.

Будто этого было мало, появились еще два симптома. «Готовила мужу еду и он говорит, что соленая, - рассказывает Ульви. - Попробовала и поняла, что вообще не чувствую вкуса. Потеряла как чувство вкуса, так и восприятие запаха: очень своеобразный опыт. Полностью обоняние не восстановилось до сих пор».

То, что виновником был коронавирус, семья узнала 8 апреля после получения результатов второго теста. Тест был положительным как у самой Ульви, так и у ее мужа. Следовательно, первый тест был ложноотрицательным, что, как подтвердили медики, иногда происходит.

«Все эти дни мы не выходили на улицу, никого не впускали, сумки с едой оставляли на лестнице, - вспоминает Ульви Тамм. - В эти дни мы не могли заразиться вирусом».

Изнурительная усталость

После болезнь стала отступать и 16 апреля семейный врач уже смог закрыть больничный лист Ульви. Но последствия вируса дают о себе знать до сих пор.

«Усталость. Невероятная усталость, - говорит Ульви. - Нет половины сил. Если раньше я от сарая с двумя корзина через двор проходила 50-60 метров до двери, сейчас с одной корзиной иду и на середине двора отдыхаю».

Страха перед смертью у нее нет. Самыми тяжелыми мгновениями, по ее словам, были те, когда с температурой в 40 градусов приходилось долго ждать действия жаропонижающего. В голове пробегала мысль вызвать скорую помощь, но, к счастью, все наладилось и госпитализация не потребовалась.

Ульви кажется невероятным, что она заразилась коронавирусом. От кого и где - вопросы, ответы на которые, вероятно, так и не удастся найти. Но она посчитала своим долгом позвонить знакомым и рассказать, что с ними произошло и почему так важно даже сейчас, когда кривая заражения в Эстонии опускается вниз, все-таки свести до минимума общение.