Прямая трансляция: Департамент здоровья и полиция расскажут о ситуации в стране и дадут рекомендации на предстоящие выходные

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби и Пыхьяский префект Департамента полиции и погранохраны Кристьян Яани.