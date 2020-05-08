Пт, 8.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Прямая трансляция: Департамент здоровья и полиция расскажут о ситуации в стране и дадут рекомендации на предстоящие выходные

Прямая трансляция: Департамент здоровья и полиция расскажут о ситуации в стране и дадут рекомендации на предстоящие выходные

Terviseamet ja sotsiaalministeerium räägivad Eestis avastatud koroonaviiruse juhtumist.

ФОТО: Madis Veltman

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби и Пыхьяский префект Департамента полиции и погранохраны Кристьян Яани.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • меры поддержки экономики;
  • рекомендации на предстоящие выходные.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ