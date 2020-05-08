Завод Põltsamaa планирует законсервировать 1200 тонн эстонских огурцов, но кто будет их собирать?

Пыльтсамааский завод компании Orkla Eesti снабдил огуречными семенами девять своих постоянных партнеров по выращиванию огурцов. Подходящие для консервации огурцы выращиваются на хуторах Вильяндиского, Ляэне-Вируского и Ярваского уездов.

«Мы выращиваем огурцы для производства Põltsamaa уже 18 лет, сорт нам знаком и опыта не занимать, - рассказала производитель огурцов из Вильяндимаа Аннели Аасна. – Но до сих пор нет ясности в том, кто в этом году будет собирать урожай. Раньше мы использовали помощь украинских работников».

«Для сезонных работ нам нужны 19 человек, которые проживали бы у нас на хуторе – свободной рабочей силы в нашем регионе нет. Количество безработных в городах растет, но нам нужна уверенность, что люди не сорвутся на прежнее место при первой же возможности, потому что урожай нельзя собрать ни загодя, ни задним числом, а только в правильное время».

«Сбор огурцов начинается в начале июля и длится два месяца. Эта работа требует быстроты и физических сил, но важна и осторожность, чтобы не повредить растения, - объяснила Аннели Аасна. – Все же мы сохраняем оптимизм и ждем к нам на работу добрых людей».

«Если еще несколько недель назад некоторые хуторяне сомневались, есть ли смысл вообще сажать огурцы в этом сезоне, то сегодня взгляд более оптимистичен, хотя проблема нехватки рабочих рук по-прежнему беспокоит, - сказал руководитель по закупкам владеющей заводом Põltsamaa компании Orkla Eesti Пеэтер Кибе. – Проблемы хуторян – это наши общие проблемы. Если они не смогут собрать урожай, нам нечего будет закатывать в банки, а если мы ничего не заготовим, стол наших жителей обеднеет».