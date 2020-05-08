За сутки в России выявлено 10 699 зараженных коронавирусом

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

Днем ранее прирост больных составил 11 231 человек, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался, отмечает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс». Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день). Как сообщал ранее в пятницу Роспотребнадзор, общее число выполненных тестов в России по состоянию на 8 мая приближается к 5 миллионам.

Новых случаев заражения в Москве на утро 8 мая - 5846 (в четверг - 6703). Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

Число умерших от коронавируса за день в России - 98 человек, за все время - 1723. Выздоровели за сутки 2805 человек, а всего - 26 608.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», - рассказали ранее в оперативном штабе.

7 мая Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших COVID-19. Тем не менее, власти РФ приняли решение постепенно снимать карантинные ограничения. Например, с 12 мая возобновят работу суды. Одновременно в Москве заработают промышленные и строительные предприятия. Однако граждан и малый бизнес послабления не коснутся. Их ждет только ужесточение мер, выполнять которые россиянам придется за свой счет. Например, с 12 мая в столице вводится масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках. На соблюдение этих требований житель столичного региона потратит не меньше двух тысяч рублей в месяц.

Статистика по регионам

За минувшие сутки 918 новых случаев заражения было выявлено в Московской области, 375 - в Санкт-Петербурге, 276 - в Нижегородской области, 155 - в Свердловской области, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане, 94 - в Северной Осетии, 91 - в Ленинградской области, 90 - в Тульской области, 89 - в Башкирии, 85 - в Тамбовской области, 83 - в Татарстане, 81 - в Кабардино-Балкарии, по 80 новых диагнозов в Волгоградской области, Ростовской области. 79 - в Рязанской области, 78 - в Калужской области, 76 - в Ульяновской области, 74 - в Саратовской области, 73 - в Новосибирской области, 72 - в Брянской области, 71 - в Курской области, 68 - в Чувашии, 59 - в Самарской области, по 58 - в Ивановской, Орловской, Ярославской областях.