Керсти Кальюлайд: мы отметаем политику силы России и ее попытки переписать историю

В интервью BNS накануне 75-летия завершения Второй мировой войны руководитель Эстонии также предупредила об угрозе, которую создают для Балтийских стран тенденции вернуть политику силы, игнорирующую принципы международного права.

Керсти Кальюлайд вместе с президентами Литвы и Латвии в четверг обнародовала совместную декларацию, в которой осуждаются попытки России принизить роль Москвы в развязывании Второй мировой войны и преступления советских властей в оккупированных Балтийских странах.

Президент отметила, что этим шагом Балтийские страны продемонстрировали, что "у них нет никакой причины праздновать" майские события 1945 года, поскольку последовавшая после этого оккупация препятствовала развитию государств.

"У нас нет совершенно никакой причины праздновать. Вторая мировая война для нас завершилась лишь в 1991 году, а возможно даже в 1994-м, когда последние советские военные покинули наши государства", – заявила Керсти Кальюлайд BNS в телефонном интервью из Таллинна.

"Да, для большинства Вторая мировая война завершилась намного, намного раньше, чем для нас. С помощью Плана Маршалла страны Европы смогли начать восстанавливать свою экономику. Мы же все еще ощущаем воздействие 50 потерянных лет – как минимум в своей экономике", – сказала она.

По утверждению эстонского президента, в последнее время Россия пытается переписать историю.

"В последнее время мы заметили тенденцию Российской Федерации попытаться переделать, переанализировать или даже переписать историю. Мы не можем себе этого позволить. Важно помнить, как все было на самом деле. Поэтому мы задумали эту декларацию", – сказала она.

В совместном заявлении главы Балтийских стран предупредили, что искажение истории ставит под угрозу основанный на правилах мировой порядок.

Керсти Кальюлайд отметила, что все чаще заметны примеры политики силы, которые создают угрозу маленьким государствам, поэтому они должны стремиться сохранить уважение к принципам равенства суверенных государств, закрепленных в Хельсинкской декларации.

По утверждению президента Эстонии, оккупация территорий Украины и Грузии показала, что там эти принципы не удалось реализовать.

"Как однажды сказал первый после восстановления независимости президент Эстонии Леннарт Мери, международное право является ядерным оружием маленького государства", – сказала нынешний руководитель Эстонии.

"Это единственная вещь, которая надолго гарантирует нашу независимость. Ведь, если мир основывается на силе, если мир основывается на мощи влиятельных людей, тогда, по сути, возникает риск малым государствам. И мы совершенно не хотим, чтобы мир возвращался к политике силы", – сказала Кальюлайд.