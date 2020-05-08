Глава Nordica: я не верю, что все авиакомпании сразу начнут летать из Таллинна

В интервью радионовостям ERR Эрки Урва сказал, что в условиях кризиса все авиакомпании испытывают проблему с деньгами, а один из способов ее решения - это открыть продажу билетов, надеясь, что клиенты на это отреагируют, но ближе к заявленной дате авиафирма может отменить полет, передает Rus.ERR.

«По этой причине я не верю в разговоры о том, что все фирмы сейчас начнут летать из Таллинна», - сказал Урва, который не верить в то, что все самолеты сразу будут заполнены людьми