Сколько лет будет копить деньги на квартиру россиянин со средней зарплатой?

В исследовании говорится, что быстрее всех накопить на столичную «однушку» смогут жители Чукотского автономного округа - на это им потребуется 4,5 года при средней по региону зарплате в 112 тыс. рублей в месяц. Далее в этом рейтинге идет Ямало-Ненецкий округ: при средней зарплате в 101 тыс. рублей жителям ЯНАО придется копить на квартиру в столице около 5 лет.

Москвичам на жилье в собственном городе придется копить 5,4 года, если считать, что средняя зарплата в Москве составляет 92 тыс. рублей в месяц. Но эксперты отмечают, что на самом деле большинство столичных наемных работников зарабатывают в разы меньше, а на средний показатель доходов влияют высокие зарплаты высокопоставленных федеральных чиновников, силовиков, депутатов и топ-менеджеров крупных государственных и частных компаний, пишет РБК. В топ-5 рейтинга также вошли Магаданская и Сахалинская области (5,6 и 5,8 года соответственно).