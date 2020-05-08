В Эстонии продолжается акция «Поможем ветеранам!»: откликнулись уже 173 человека

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 520 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности. Пожертвования уже внесли 173 человека. Минимальный размер пожертвования - пять евро, максимальный - 500 евро. Внесли деньги 173 человек.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 255 человек — реальные участники боевых действий и 50 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 149 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Возраст ветеранов, в основном, от 90 до 100 лет. Пять человек старше 100 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 18 человек прикованы к постели.

С 2008 года акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции «Поможем ветеранам!» отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 113 816 евро 32 цента. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ Swedbank, EE192200221026787908 В пояснении указать «annetus» (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).