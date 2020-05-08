Пт, 8.05.2020
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В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта

Полиция в Барселоне.

ФОТО: Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com

Задержанного марокканца подозревают в связях с "Исламским государством". Его поимка стала результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, пишет DW.

Испанская полиция задержала в Барселоне мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, сообщило агентство Reuters в пятницу, 8 мая, со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Согласно этой информации, речь идет о марроканце с крайне радикальными исламистскими взглядами, который предположительно связан с террористической группировкой "Исламское государство". Задержание стало результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, говорится в сообщении. Подробности о подготовке теракта пока неизвестны.

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