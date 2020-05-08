Майку Тайсону предложили 20 млн долларов за кулачный бой без перчаток

"Несмотря на то, что мы сделали гарантированное предложение Тайсону в размере 20 миллионов долларов, мы открыты для различных вариантов сотрудничества. Видео, на котором Майк пребывает в потрясающей форме, вдохновило нас на то, чтобы сделать такое предложение", - цитирует Фельдмана портал Heavy.com.

Тайсон недавно объявил, что собирается вернутся на ринг для нескольких выставочных боев. Дабы не быть голословным, легендарный атлет выложил видео своих тренировок.

По словам промоутера, если Тайсон согласится на бой, то сможет выбрать себе в соперники любого тяжеловеса, имеющего контракт с организацией.

О желании выйти против Железного Майка и поделить с ним щедрый гонорар уже заявили некоторые российские боксеры, среди которых Сергей Харитонов и Григорий Дрозд, а также отечественные ветераны ММА Александр Емельяненко и Олег Тактаров.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).