Торговый центр T1 планирует расширить офисную площадь

Компания Pro Kapital Grupp представит кредиторам владеющего торговым центром T1 дочернего предприятия Tallinna Moekombinaat план санации, который планируют реализовать в течение десяти лет. Вместе с тем торговый центр планирует расширить свое развлекательное пространство и использовать освободившиеся помещения в качестве офисов, передает Rus.ERR.
Еще прошлой осенью центр планировал перестроить третий этаж под СПА для взрослых. По словам руководителя Торгового центра Аллана Реммелькоора, от планов расширить сферу развлечений не отказались, но о конкретном направлении развития пока говорить рано.
Предприятие Tallinna Moekombinaat сообщило, что продолжает поиски новых бизнес-направлений и арендаторов: в торговом центре сейчас 2500 квадратных метров офисных площадей, но их хотят расширить, а в качестве одной из возможностей в плане санации разработан проект сдавать в аренду помещения для государственных и городских учреждений.