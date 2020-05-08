Подробная инструкция: как правильно готовить курицу на гриле?

При сотрудничестве с известным поваром Йоэлем Остратом мясокомбинат Nõo Lihatööstus составил список пошаговых рекомендаций для приготовления мяса курицы на гриле.

1. Самое главное – разогрейте гриль. Гриль готов к использованию, когда температура в нем не менее 250–300 градусов, а угли раскалились докрасна.

2. Кусочки мяса выкладывайте на гриль так, чтобы между ними оставались приличного размера промежутки. Кладите мясо в один слой!

3. Пока курица готовится, периодически смазывайте ее маринадом. Если вы купили замаринованную курицу, а весь маринад остался в упаковке – не выбрасывайте его! Он идеально подходит для того, чтобы поливать мясо при поджаривании. Если маринад не однородный и в нем есть какие-то крупные компоненты (кусочки вишни, лук и т. п.), выложите их на мясо.

4. Не спешите – дайте курице время. Переворачивать мясо нужно только тогда, когда подпеклась нижняя сторона. Переверните на пробу один кусочек. Если его нижняя сторона поджарилась – можно переворачивать все остальные. Курицу при приготовлении на гриле можно переворачивать и больше одного–двух раз – это ей не повредит.

5. Если вы предпочитаете курицу с дымком, то перед тем, как перекладывать ее на тарелку, ненадолго накройте гриль крышкой – так вы получите эффект барбекю: мясо будет слегка подкопченным.

6. Как убедиться, что курица готова? Сырая курятина мягкая и податливая, а после обжарки на гриле она станет более упругой, как натренированная мышца. Нажмите на кусок мяса пальцем или вилкой, и вы поймете, готово оно или еще не совсем. Конечно, этот навык приходит с опытом, поэтому если вы сомневаетесь в готовности мяса – воспользуйтесь термометром для мяса. Термометр нужно просто воткнуть в центр крупного куска. Если он показывает 70 градусов – можно смело снимать мясо с гриля. Но это еще не все – теперь курица должна несколько минут отдохнуть.

7. Если после жарки мяса ваш гриль стал грязным, не беспокойтесь – вы можете прожечь его в следующий раз. На самом деле, маринад и другие налипшие на решетку гриля частицы будут защищать ее от появления ржавчины.