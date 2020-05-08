Пустые дороги поспособствовали: эстонские водители побили антирекорд

Во вторник в Тартумаа у ехавшего по дороге Аовере-Луунья Mercedes полицейские зафиксировали скорость почти 190 км/ч. Машину остановили и сидевшего за рулем 64-летнего мужчину направили прямо в арестный дом, чтобы он подумал над своим поведением, сообщил занимающийся производством по дорожным проступкам сотрудник Тартуского отделения полиции Тайво Рози.

Машин на дорогах меньше

Почему некоторые водители жмут на газ на основных дорогах, где также передвигаются и другие люди? Лихачи называют бытовые оправдания, например, отправились с женой в магазин, говорит руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Сандер Кулламаа. «У езды на такой скорости нет ни единого оправдания, поскольку последствия в случае происшествия могут быть роковыми», - отметил он.

У последних четырех водителей, которых полиция поймала в Тартумаа, это было первое официальное превышение скорости. «Не осмелюсь утверждать, что водители больше гоняют, но кажется все-таки, что скорость стала больше», - говорит Кулламаа.

Помимо хорошей погоды и сухого асфальта, большая скорость вызвана тем обстоятельством, что из-за коронавируса на дорогах стало меньше автомобилей. По данным Департамента шоссейных дорог, движение во время чрезвычайного положения уменьшилось на 30 процентов.

В Тартумаа в апреле и мае этого года полиция задержала 396 превысивших скорость водителей.

То, что полиция сейчас чаще следит за движением на дорогах, чем раньше, Кулламаа не сказал бы, скорее даже наоборот. «У полиции много дополнительных заданий», - уточнил он.

Меньше превышений скорости

В этом году с 1 апреля по 6 мая в Тартумаа полиция поймала меньше превысивших скорость, чем за тот же период последних трех лет. Если в апреле 2017 было зарегистрировано 396 превысивших скорость, в этом году таких нарушений было 293.

Но все-таки стоит отметить, что в апреле этого года и за первые дни мая полиция поймала больше людей, совершивших более серьезные нарушения правил дорожного движения, то есть водители превысили скорость на более чем 60 км/ч. Получается, менее чем за два месяца таких лихачей уже было девять. А в прошлом году, когда было зарегистрировано больше всего нарушений, превысивших так сильно скорость было шестеро.