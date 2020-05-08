Пт, 8.05.2020
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  • Таллинн постепенно начнет открывать спортивные и игровые площадки

Таллинн постепенно начнет открывать спортивные и игровые площадки
Спортзалы могут открыть летом

Закрытая спортплощадка.

ФОТО: Sander Ilvest

С понедельника, 11 мая, Таллинн начнет постепенно открывать публичные спортивные и игровые площадки, а также уличные территории спортивных баз. Все контактные поверхности площадок, уличных тренажеров и стадионов будут вымыты.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на первом этапе уличные площадки учреждений, находящихся в ведомстве Департамента по делам молодежи и спорта, откроются для организованных занятий спортом групп, в которых не более десяти спортсменов, а также спортивных клубов, которые обязаны соблюдать требования и ограничения, установленные правительством Эстонской Республики.

«На месте обеспечено наличие дезинфицирующих средств, регулярная очистка поверхностей, а также средства индивидуальной защиты для работников, - сказал Вадим Белобровцев. – В каждом спортивном центре, исходя из его специфики, действуют требования, соблюдение которых обязательно».

Также вице-мэр еще раз подчеркнул, что горожане могут пользоваться только теми площадками, с которых убраны ограждения и заградительные ленты.

Вдобавок к утвержденным правительством Эстонской Республики ограничениям и требованиям, каждый спортивный центр устанавливает максимально допустимое количество людей на своей территории, разрешенные и запрещенные виды деятельности, наличие средств дезинфекции и т.д. На данный момент для индивидуальных клиентов планируется открыть спортивные центры с 1 июня.

Открываются следующие спортивные учреждения:

  • Спортивный центр Нымме
  • Спортивный центр Пирита
  • Стадион Кадриорга
  • Гребная база Харку
  • Стадион Шнелли
  • Уличная баскетбольная площадка спортивного центра Сыле
  • Стадион и уличная площадка Хярма

С понедельника также возможно открытие и школьных стадионов, но только по решению и на условиях школьной администрации - чтобы было возможно соблюсти на территории правила 2+2, доступность требуемых дезинфицирующих средств и регулярную очистку поверхностей.

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