Таллинн постепенно начнет открывать спортивные и игровые площадки
С понедельника, 11 мая, Таллинн начнет постепенно открывать публичные спортивные и игровые площадки, а также уличные территории спортивных баз. Все контактные поверхности площадок, уличных тренажеров и стадионов будут вымыты.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на первом этапе уличные площадки учреждений, находящихся в ведомстве Департамента по делам молодежи и спорта, откроются для организованных занятий спортом групп, в которых не более десяти спортсменов, а также спортивных клубов, которые обязаны соблюдать требования и ограничения, установленные правительством Эстонской Республики.
«На месте обеспечено наличие дезинфицирующих средств, регулярная очистка поверхностей, а также средства индивидуальной защиты для работников, - сказал Вадим Белобровцев. – В каждом спортивном центре, исходя из его специфики, действуют требования, соблюдение которых обязательно».
Также вице-мэр еще раз подчеркнул, что горожане могут пользоваться только теми площадками, с которых убраны ограждения и заградительные ленты.
Вдобавок к утвержденным правительством Эстонской Республики ограничениям и требованиям, каждый спортивный центр устанавливает максимально допустимое количество людей на своей территории, разрешенные и запрещенные виды деятельности, наличие средств дезинфекции и т.д. На данный момент для индивидуальных клиентов планируется открыть спортивные центры с 1 июня.
Открываются следующие спортивные учреждения:
- Спортивный центр Нымме
- Спортивный центр Пирита
- Стадион Кадриорга
- Гребная база Харку
- Стадион Шнелли
- Уличная баскетбольная площадка спортивного центра Сыле
- Стадион и уличная площадка Хярма
С понедельника также возможно открытие и школьных стадионов, но только по решению и на условиях школьной администрации - чтобы было возможно соблюсти на территории правила 2+2, доступность требуемых дезинфицирующих средств и регулярную очистку поверхностей.