Ежегодник RIA: кибермошенники причинили эстонским фирмам ущерб на 600 000 евро

«В 2019 году такие инциденты также находились под нашим вниманием, но, к счастью, мы узнали о существенно меньшем ущербе. По имеющимся у нас данным, наибольшая сумма, которая вследствие мошенничества была перечислена на неправильный банковский счет, составила 112 000 евро», - сообщило ведомство.

На этот раз благодаря сотрудничеству между банками предприятие смогло вернуть потерянную сумму. Важно отметить, что BEC‑схемы не выбирают жертв, и вследствие выуживания данных по учетной записи может лишиться данных (а потом и денег) любое предприятие Эстонии, ведущее сотрудничество с зарубежными партнерами.

В основном жертвами были импортеры каких-либо продуктов (инструменты, шины, промышленное оборудование, медицинская техника и т. д.), и потерянные суммы составляли от нескольких тысяч до 70 000 евро. Однако наряду с удачными схемами мы слышали о некоторых схемах, которые обнаруживали внимательные бухгалтера или руководители и где ущерба удалось избежать. Также нас информировали о ситуациях, когда деловые партнеры Эстонии в других странах несли ущерб из-за подобных схем. Поэтому важно, чтобы эстонские предприятия, пережившие инцидент утечки данных по учетным записям, информировали своих зарубежных партнеров, которые могут стать следующей целью мошенников.

В 2019 году в ежегоднике по кибербезопасности RIA отметил: «Поддержание кибербезопасности в Эстонии требует постоянной работы и внимания руководителей. Обновления важны, стандарты также, поэтому в обновления и стандарты необходимо инвестировать деньги и время. Чтобы и в будущем мы могли предотвращать серьезные киберинциденты в Эстонии, эта работа должна быть выполнена. В 2019 году мы наблюдали в работе услуг существенные перебои, у которых могло бы быть масштабное влияние на жителей Эстонии: ошибка в программном обеспечении в сентябре на 20 минут отключила телефоны центра тревоги; из-за обрыва кабелей государственной сети, на который не обратили внимания, в ноябре несколько часов были недоступны дигирецепты и государственный портал, после этого дигирецепты в декабре были несколько раз недоступными из-за обслуживания устаревших систем. Переход Mobiil-ID на новые системы в мае на 24 часа отключил возможность аутентификации и подписания с помощью этой услуги; также с перебоями работали регистр народонаселения, государственная услуга аутентификации, новая версия X‑tee и т. д.".

Жители Эстонии настолько привыкли к цифровым услугам, что следует инвестировать в их доступность, проверять их работоспособность, тестировать системы, улучшать процедуры и еще раз тестировать, напомнило ведомство.