Пт, 8.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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Полиция и МуПо у Бронзового солдата следят за соблюдением дистанции

Празднование Дня победы на Военном кладбище в Таллинне, 9 мая 2019 года.

ФОТО: Тайро Луттер

И хотя полиция и мэр Таллинна призвали людей не приходить 9 мая на Военное кладбище, нужно ожидать, что кто-то все же придет, сообщила в четверг «Актуальная камера».

Полиция в сотрудничестве с МуПо и Департаментом здоровья планирует следить у Бронзового солдата за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра. Пыхьяский префект Кристьян Яани сказал, что уверен, что, несмотря на противоречивые рекомендации, люди придут с цветами на Военное кладбище. В прошлом году, по его словам, в течение дня у солдата побывало 20 000 человек.

И хотя цветы несут к памятнику с четверга и мэр Таллинна Михаил Кылварт прогнозирует, что к Бронзовому солдату будет приходить и 9 мая: «Несмотря на то, что сейчас возник такой позитивно-эмоциональный фон – хорошая погода, ограничения смягчаются, статистика заражения в принципе оптимистичная, - мы не можем разрешить, чтобы люди собирались у памятника».

В Эстонии сохраняется чрезвычайное положение, угроза заражения остается, но несмотря на это запретить людям приходить к памятникам не может и полиция.

«Общественные собрания запрещены в том смысле, что кто-то будет их организовывать, то есть организованные общественные собрания, организованное общественное мероприятие. Если люди сами хотят куда-то пойти, важно, чтобы соблюдалось правило 2+2», - объяснил Яани.

По его словам, важно, чтобы к памятникам не ходили пожилые люди. Полиция во время чрезвычайного положения дежурит на улице в усиленном составе, планируется это и на субботу.

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