Возобновление культурной жизни в Таллинне начнется с Певческого поля

Вчера правительство Эстонской Республики постановило, что с 15 мая можно проводить публичные мероприятия на открытом воздухе, посетители которых должны находиться в автомобилях. Представившее правительству соответствующее ходатайство SA Tallinna Lauluväljak совместно с партнерами начало подготовку к организации первого автомобильного мероприятия.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что планируемые на Певческом поле автомобильные мероприятия могут этим летом стать спасательным кругом для организации публичных мероприятий.
«Артисты, организаторы мероприятий и обслуживающий персонал уже некоторое время переживают по поводу приближающегося лета, - сказал Вадим Белобровцев. – Горуправа получила несколько обращений, в которых спрашивали, в какой форме возможно было бы проводить общественные мероприятия. И если до сих пор мы могли говорить лишь слова утешения и рекомендовать проводить виртуальные мероприятия, то теперь предложено первое решение, которое вполне может иметь место в изменившихся условиях и за которое правительство можно похвалить».
По словам Белобровцева, план автомобильных мероприятий на Певческом поле нуждается в обкатке, и если все получится, нужно искать возможности для того, чтобы проводить здесь еще больше мероприятий.
«Огороженная территория Певческого поля и опыт в проведении крупных мероприятий значат, что речь идет о самом правильном месте, где можно вновь запустить мероприятия и культурную жизнь», - подытожил вице-мэр.