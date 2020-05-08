Возобновление культурной жизни в Таллинне начнется с Певческого поля

«Артисты, организаторы мероприятий и обслуживающий персонал уже некоторое время переживают по поводу приближающегося лета, - сказал Вадим Белобровцев. – Горуправа получила несколько обращений, в которых спрашивали, в какой форме возможно было бы проводить общественные мероприятия. И если до сих пор мы могли говорить лишь слова утешения и рекомендовать проводить виртуальные мероприятия, то теперь предложено первое решение, которое вполне может иметь место в изменившихся условиях и за которое правительство можно похвалить».