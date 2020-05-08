12 апреля 1920 года по распоряжению премьер-министра Яана Тыниссона и министра внутренних дел Андреса Хеллата была создана полиция безопасности для борьбы с преступлениями, направленными против демократической республики и действовавшего государственного строя. Эта формулировка по-прежнему актуальна и сегодня, и КАПО на протяжении своей долгой истории предотвратила ряд серьезных преступлений, пишет Postimees.

Восстановление Полиции безопасности шло рука об руку с восстановлением Эстонской Республики, и хотя эта история довольно сложна и запутанна, вот некоторые из наиболее важных дат и ключевых моментов, которые мы выбрали из Ежегодника Полиции безопасности. С текстом книги можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

1 февраля 1991 года правительство утвердило структуру Полицейского департамента, а 12 февраля в составе Департамента были созданы Эстонская полиция безопасности и Бюро полиции безопасности, а днем позже их руководителем был назначен Юри Пихл. В конце февраля первые 16 сотрудников были набраны из милиции и приступили к работе в Таллинне, Тарту, Пярну, Выру и Нарве, а 1 марта началась работа уже на 33 должностях. До конца 1992 года в службе безопасности будущего э-государства было три IBM компьютера. В 1993 году к ним было добавлено еще десять ноутбуков.

Кстати, в то же время еще существовал Комитет государственной безопасности Эстонской ССР (RJK или КГБ), который был ликвидирован после неудачной попытки государственного переворота 20 августа 1991 года. Свое существование он прекратил в конце того же года.

Дом с длинной историей на улице Пикк

Первые помещения КАПО находились на последнем этаже нынешнего здания посольства / консульства Российской Федерации по адресу Пикк, 19 / Лай, 18, в помещении бывшего 6-го отдела министерства. В то время дом принадлежал Министерству внутренних дел, и там также находился отдел правительственной связи КГБ ЭССР.

Пикк, 19 в январе 1992 года ФОТО: Fotis / Toomas Volmer

Когда-то дом на улице Пикк 19 принадлежал семье фон Деллингсгаузен, которая использовала его в качестве городского дома. Николай фон Деллингсгаузен (1827-1896) был главой эстонского дворянства и владельцем усадеб Ааспере, Саусте, Лообу, Хыбеда и Ватку.

Александрина и Николай фон Деллингсгаузены в своем городском доме на улице Пикк примерно 1894 году. ФОТО: Fotis

Его сын Эдуард Юлиус Александер фон Деллингсгаузен был последним предводителем эстонского дворянства в 1902-1918 годах и утратил свой гордый титул после независимости Эстонии. Во время немецкой оккупации в 1918 году Деллингсгаузен вместе с другими прибалтийскими немцами пытался создать Балтийское герцогство.

Когда план провалился, он покинул Эстонию и жил до самой смерти в Германии. Недвижимость семьи была национализирована, в том числе дом на улице Пикк, 19, где спустя годы начала свою деятельность восстановленная эстонская Полиция безопасности.

Руководители КаПо Хельмут Веэм (1.05.1920-27.10.1920)

Эдуард Альвер (21.02.1921-13.08.1921)

Эдуард Ленсин (11.10.1921-5.01.1923)

Йохан Сооман (5.01.1923-3.07.1924)

Аугуст Туульсе (Тенсон) (3.07.1924-1.12.1924)

Константин Кирсимяги (1938-1940)

Юри Пихл (1991-2003)

Альдис Алус (2003-2008)

Райво Аэг (2008-2013)

Арнольд Синисалу (2013-...)

Дом с кровавой историей на Пагари

С улицы Пикк Полиция безопасности переехала в дом на Пагари, 1, здание ликвидированного в начале 1992 года КГБ ЭССР, которое было передано Департаменту полиции. Этот дом также имеет долгую и красочную историю. В 1918 году было образовано Военное министерство Эстонской Республики, которое находилось по адресу Лай, 44 / Пагари, 1. В 1929 году оно было переименовано в Министерство обороны, а в 1937 году, в силу обстоятельств, снова стало Военным министерством.

Вид с улицы Пикк на здание Военного министерства на улице Пагари, 1. ФОТО: Fotis

Однако эти здания с красивой архитектурой на улице Пагари не всегда служили таким серьезным ведомствам. В 1911 году британец Уильям Тюльп купил три участка земли в квартале между улицами Пагари, Пикк и Лай, объединил их и разрушил находившиеся там средневековые и более поздние строения.

Новое коммерческое и жилое здание, напоминающее своей архитектурой Ригу и другие большие города Центральной Европы, а в Таллинне выглядевшее исключительным, строилось по проекту архитектора Ханса Шмидта и было завершено в 1912 году. Когда в Таллинне была построена морская крепость Петра Великого, выяснилось, что доходный дом Тюльпа хорошо подходил проживания управляющего крепостью контингента, и российское государство купило его в 1917 году.

В начале марта 1918 г. в одной комнате этого дома проводились заседания Временного правительства Эстонии, затем, во время немецкой оккупации, здание перешло к Департаменту сырья и торговли Германской империи. В середине ноября 1918 года в здании находилась управа Харьюмаа.

24 ноября 1918 года военный министр генерал-майор Андрес Ларка обратился к министру внутренних дел с просьбой передать здание на Пагари, 1 Военному министерству Эстонской Республики. Помимо министерства, в здании также размещались Генеральный штаб армии и комитет истории Освободительной войны: контора, библиотека и архив на цокольном этаже.

9 октября 1940 года здание на улице Пагари, 1 было передано Народному комиссариату внутренних дел Эстонской ССР, и там начал действовать советский репрессивный аппарат. Здесь избивали и подвергали пыткам, а затем дела передавались в трибунал, который приговаривал инакомыслящих к смертной казни или на долгий срок отправлял в лагеря.

Подвалы КГБ в доме на Пагари, 1. ФОТО: Sander Ilvest

В 1941 году в подвалах дома на Пагари,1 были построены камеры для заключенных, и он превратился в дом ужасов, который до сих пор остается символом коммунистического террора. Подвалы использовались как тюрьма только до 1950-х годов, но то, что там произошло, до сих пор остается в памяти людей.

Tоомпуйестеэ, 3

Здание КаПо на Тоомпуйестеэ, 3 в Таллинне. 23.04.2019. ФОТО: Madis Sinivee

В течение 1995 года КаПо постепенно переезжала из здания КГБ на новое место, тогда еще находящееся в стадии ремонта, на Тоомпуйестеэ, 3, где находится до сих пор.

Улица довольно часто меняла название. Первоначально она называлась Каштановый променад (нем. Kastanienpromenade), а с 1882 года - Тоомпуйестеэ - Домский бульвар. В 1961–1989 гг. улица носила название бульвар Гагарина в честь первого космонавта.

Кстати, на Тоомпуйестеэ, 4, напротив нынешнего здания КАПО, стоит здание, построенное по заказу общины Каарли по проекту Артура Пярна, которое было национализировано после июньского переворота 1940 года. По базовому соглашению в том здании были размещены советские военные учреждения. По иронии судьбы, теперь из окна Полиции безопасности независимой Эстонии можно увидеть здание, где располагались оккупанты. После начала Второй мировой войны в здании находились Таллиннская префектура внутренних дел, эстонская полиция безопасности и СД. В настоящее время нам работает стоматологическая поликлиника.

Дом КаПо на Тоомпуйестеэ в мае 1996 года. ФОТО: Ingmar Muusikus / Fotis

В Департаменте полиции безопасности три региональных отдела: Лыуна (директор Яанус Канн), Вирумаа (директор Андрес Кангур) и Ляэне (директор Вейко Германн).

Дом КаПо на Лутсу,7 в Тарту ФОТО: Ove Maidla