Минэкономики: правительство в четверг не успело обсудить кредит для Tallink

В интервью BNS Луби сообщил, что фонд Kredex обсудил с руководством Tallink условия предоставления кредита и направило правительству проект соответствующего договора.

Вице-канцлер не смог сказать, успеет ли правительство в пятницу обсудить тему займа для Tallink или перенесет эту тему на следующую неделю.

Концерн Tallink Grupp подал ходатайство о выделении из государственных средств кредита в 150 млн евро на пополнение запасов ликвидности.

В дополнительный госбюджет, принятый в этом году, вписана статья о выделении суммы в 300 млн евро на нужды государственных фирм или предприятий стратегического значения. По состоянию на понедельник ходатайство о получении кредита подал только концерн Tallink.