Банк SEB: интерес к жилищным кредитам уже меньше, но по-прежнему на высоком уровне

Апрельские результаты банка SEB показывают снижение интереса как к потребительским, так и к жилищным кредитам. При взятии потребительских кредитов люди стали более осторожными, и ввиду неопределенности откладывают ненужные покупки в объеме до 50%. Тем не менее, количество новых ходатайств на получение жилищного кредита в апреле сократилось примерно на четверть.
«Первые признаки охлаждения рынка кредитов для частных лиц проявились во второй половине марта, сразу после введения чрезвычайного положения, обусловленного вспышкой коронавируса, когда уменьшилось количество поданных клиентами ходатайств о кредитах. Это вполне понятно, поскольку в свете введенного чрезвычайного положения и ограничений из-за коронавируса финансовая неопределенность частных лиц возросла. В этот период люди обычно откладывают все ненужные покупки», – сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг, комментируя снижение спроса на потребительские кредиты.
Интерес в получении жилищных кредитов в апреле снизился примерно на 25% по сравнению с прошлогодним периодом, а снижение количества новых заключенных договоров соответствовало общей тенденции к снижению числа сделок на рынке недвижимости, составив примерно 40%.
«Снижение количества договоров жилищных кредитов обусловлено, прежде всего, снижением активности на рынке недвижимости и желанием частных лиц следить за происходящим на рынке, а также определенной надеждой на падение цен на недвижимость. Общие условия банка SEB по жилищным кредитам с начала вызванного коронавирусом кризиса не претерпели существенных изменений, хотя при финансировании определенных проектов (например, строительство дома с помощью кредита) мы стали более осторожными. Более пристальное внимание в обработке кредитных проектов обусловлено с вызванной коронавирусом возросшей неопределенностью относительно дальнейшего развития экономики», – сказала Силле Халланг, поясняя ситуацию с жилищными кредитами.
«Нынешним заемщикам мы рекомендуем тщательно обдумать взятие кредита и, в случае сомнений, отложить кредит до прояснения ситуации» – подытожила Халланг тему кредитования.
По оценкам банка SEB, нынешняя тенденция к снижению кредитной активности в основном обусловлена осторожностью клиентов и кредиторов. Заемщики следят за развитием рынка и не спешат принимать серьезные решения о покупке.