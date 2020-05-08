Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1279 тестов на вирус COVID-19, из которых пять, то есть 0,4% показали положительный результат. Три новых случая заболевания были зафиксированы в Пярнумаа (Пярну) и по одному в Харьюмаа (Таллинн) и на Сааремаа.

По данным Департамента здоровья, пандемия продлится минимум два года, и это нужно учитывать.

Когда работающая в Сетомаа 49-летняя Ульви Тамм почувствовала, как под кожей будто что-то двигается, а кровеносные сосуды стали ощущаться физически, в ее голове зазвучал тревожный звоночек: что-то не в порядке. Чутье не подвело: со второй попытки ей диагностировали коронавирус, полностью оправиться от которого она пытается уже почти два месяца.

Сопряженное с чрезвычайным положением дистанционное обучение детей заставило родителей поделить время между работой на полной ставке и ролью учителя.

«Что нас ждет 1 сентября – мы, наверное, еще не знаем. Этого не знает никто: ни в Таллинне, ни в Эстонии, ни во всей Европе. Было бы разумно на фоне общей эйфории, когда в сознании многих людей особое положение закончилось неделю-две назад, готовиться ко второй волне», - заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт в студии Postimees.

По словам главы одной из крупнейших сетей алкогольных магазинов Эстонии Эйнара Виснапуу, хоть коронакризис и оказал ощутимое влияние на их доходы, магазины на границе Эстонии и Латвии по-прежнему работают и ждут открытия границ.

Посол России в Эстонии Александр Петров поздравил ветеранов с 75-летием Победы, особо подчеркнув, что традиционные майские мероприятия переносятся в этом году на более поздний срок.

Полиция и МуПо следят у бронзового солдата за соблюдением дистанции.

Возобновление культурной жизни в Таллинне начнется с Певческого поля.

У сотрудника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус.

За сутки в России выявлено 10 699 зараженных коронавирусом.