Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 8 мая.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1279 тестов на вирус COVID-19, из которых пять, то есть 0,4% показали положительный результат. Три новых случая заболевания были зафиксированы в Пярнумаа (Пярну) и по одному в Харьюмаа (Таллинн) и на Сааремаа.
По данным Департамента здоровья, пандемия продлится минимум два года, и это нужно учитывать.
Когда работающая в Сетомаа 49-летняя Ульви Тамм почувствовала, как под кожей будто что-то двигается, а кровеносные сосуды стали ощущаться физически, в ее голове зазвучал тревожный звоночек: что-то не в порядке. Чутье не подвело: со второй попытки ей диагностировали коронавирус, полностью оправиться от которого она пытается уже почти два месяца.
Сопряженное с чрезвычайным положением дистанционное обучение детей заставило родителей поделить время между работой на полной ставке и ролью учителя.
«Что нас ждет 1 сентября – мы, наверное, еще не знаем. Этого не знает никто: ни в Таллинне, ни в Эстонии, ни во всей Европе. Было бы разумно на фоне общей эйфории, когда в сознании многих людей особое положение закончилось неделю-две назад, готовиться ко второй волне», - заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт в студии Postimees.
По словам главы одной из крупнейших сетей алкогольных магазинов Эстонии Эйнара Виснапуу, хоть коронакризис и оказал ощутимое влияние на их доходы, магазины на границе Эстонии и Латвии по-прежнему работают и ждут открытия границ.
Посол России в Эстонии Александр Петров поздравил ветеранов с 75-летием Победы, особо подчеркнув, что традиционные майские мероприятия переносятся в этом году на более поздний срок.
Полиция и МуПо следят у бронзового солдата за соблюдением дистанции.
Возобновление культурной жизни в Таллинне начнется с Певческого поля.
У сотрудника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус.
За сутки в России выявлено 10 699 зараженных коронавирусом.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал производство в отношении рекламы Детского фонда Eesti kalleimad lapsed и предупредил, что если к 9 утра понедельника вся реклама не будет убрана, фонду грозит штраф до 3200 евро.