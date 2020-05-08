Люди не поняли метафоры? Из-за младенца со штрихкодом Детскому фонду грозит солидный штраф

По оценке TTJA, реклама, в которой лицо ребенка покрывает штрихкод, противоречит хорошим манерам и традициям, поскольку представляет ребенка в виде товара или вещи.

Детский фонд Тартуского университета объяснил в соцсетях, что фотографическая обработка, представленная в рекламе, является визуальной метафорой - штрихкод как визуальное изображение говорит об ином, чем его прямое значение.

С учетом сочетания текста и визуальных элементов реклама высказывает в отношении системы компенсации расходов на лечение критическую мысль, что, принимая решение об отказе в компенсации больших расходов на лечение детей с редкими заболеваниями, государство дает понять, что цена жизни этих детей для соответствующих затрат слишком высока — надеемся, также в переносном значении, без устанавливания реальной цены жизни, отметил Детский фонд.

TTJA сообщил в предупреждении для Детского фонда, что к детям нужно относиться с уважением.

«Спросим, а государство относится с уважением к детям, когда отказываем им в компенсации лечения? Отказ от возмещения расходов на лечение сопоставим с решением позволить ребенку умереть без помощи. Например, в прошлом году при поддержке сделавших пожертвования фонд помог оплатить лечение, лекарства или расходы на терапию более 600 детей, от которых государство отказалось. Наиболее широко освещенными в обществе случаями являются истории маленькой Аннабель, которая нуждалась в спасающей жизнь генной терапии стоимость 2,2 миллиона евро, и 17-летней Катерины, которой требовалось для спасения пересаженной почки более 300 000 евро на лечение, которое государство первоначально также отказывалось компенсировать», - отметил Детский фонд.

По мнению Детского фонда, департамент также дал неверную оценку штрихкоду. Штрихкод широко используется, например, в медицинской системе. Так, сейчас почти во всех лечебных учреждениях пациентам присваивают уникальный штрихкод, который прежде всего предназначен для безопасной обработки личных данных. «Не слышали, что из-за этого пациенты чувствовали бы себя товаром (колбасой или хлебом)», - утверждает в посте Детский фонд.

Детский фонд считает крайне маловероятным, чтобы среднестатистический разумный человек истолковал бы эту рекламу как чей-то призыв в буквальном смысле производить, оценивать и продавать детей. Предписание могло бы быть оправданным только в случае, если цель рекламы была бы действительно продажа детей, считает Детский фонд.

«Реклама входит в зону защиты статьи 45 Конституция (право на свободу выражения). Запрет на рекламу Детского фонда со стороны TTJA дал бы обществу послание, что деятельность государства в отношении финансирования лечения редких заболевания нельзя критиковать? Также непонятен приведенный в предписании пункт, где TTJA будто упрекает Детский фонд, что с помощью обнародованной рекламы хотят направить людей, которые увидят рекламу, пожертвовать деньги для поддержки лечения детей с редкими заболеваниями. По оценке TTJA, цель афиширования информации направить поведение человека в общественных интересах. По мнению TTJA, в помощи детям есть что-то предосудительное?» - спрашивает Детский фонд.

Фонд добавил, что в случае, если выдаст обещанное предписание Детскому фонду, департамент должен сделать предписание и себе.

«Согласно той же логике, реклама TTJA, изображающая ребенка с мечом, будет противоречить Закону о рекламе, поскольку призывает к насильственному поведению и поощряет применение насилия. Также персонаж видео TTJA «Путешествуй с умом» физически надевает себе на голову мешок. Известно, что в реальной жизни такие действия могут привести к удушению», - написал Детский фонд.