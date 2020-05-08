Волейбольная Лига наций 2020 года полностью отменена из-за пандемии

"Вместе с нашими партнерами мы изучили все возможные варианты проведения Лиги наций в 2020 году. Особенностью турнира является то, что это действительно глобальное мероприятие, объединяющее игроков и болельщиков со всего мира. Но это увеличивает риск заражения во время пандемии. Поэтому было бы неосторожно и безответственно продолжать мероприятие в отсутствии гарантий того, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром", - цитирует пресс-служба FIVB своего президента Ари Граса.

По его словам, все внимание федерации теперь обращено на подготовку к сезону 2021 года.

FIVB ANNOUNCES CANCELLATION OF VNL 2020.



FULL STORY: https://t.co/i6fgAmO0rq pic.twitter.com/B9kxMDiOuZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 8, 2020

В марте FIVB отложила игры Лиги наций у мужчин и женщин до окончания Олимпийских игр в Токио, которые впоследствии перенесли на следующий год. В России должны были пройти два этапа: у мужчин - в Ярославле, у женщин - в Уфе.