Волейбольная Лига наций 2020 года полностью отменена из-за пандемии

Международная федерация волейбола (FIVB) полностью отменила Лигу наций 2020 года, матчи которой должны были состояться в разных городах мира и ранее были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, пишет Newsru.
"Вместе с нашими партнерами мы изучили все возможные варианты проведения Лиги наций в 2020 году. Особенностью турнира является то, что это действительно глобальное мероприятие, объединяющее игроков и болельщиков со всего мира. Но это увеличивает риск заражения во время пандемии. Поэтому было бы неосторожно и безответственно продолжать мероприятие в отсутствии гарантий того, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром", - цитирует пресс-служба FIVB своего президента Ари Граса.
По его словам, все внимание федерации теперь обращено на подготовку к сезону 2021 года.
FIVB ANNOUNCES CANCELLATION OF VNL 2020.— Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 8, 2020
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В марте FIVB отложила игры Лиги наций у мужчин и женщин до окончания Олимпийских игр в Токио, которые впоследствии перенесли на следующий год. В России должны были пройти два этапа: у мужчин - в Ярославле, у женщин - в Уфе.
Предварительный раунд мужской Лиги наций должен был пройти с 22 мая по 21 июня, финальный раунд - с 1 по 5 июля. Матчи предварительного раунда у женщин должны были пройти в период с 19 мая по 21 июня, финальная часть - в те же сроки, что и у мужчин.