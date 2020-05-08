Вооруженные силы Латвии предложили надеть на больных Covid-19 электронные браслеты

Платформа CrisisLab – это ответ коронавирусу от латвийских студентов. Они призывали обращаться к ним с идеями о том, как сделать борьбу с Covid-19 более эффективной. После чего в течение двух недель 250 учащихся вузов разрабатывали и воплощали эти задумки в жизнь.

На сайте проекта видно, что с одной из идей обратились Национальные вооруженные силы. Они попросили разработать электронный браслет для больных Covid-19.

Руководитель 12-й группы студентов Констанция Крузе рассказывает: "Он надевается на руку и передает данные о температуре, местоположении и пульсе. В дальнейшем, если продолжить разработку, можно добавить такой датчик, как оксигенация. Это в случае с Covid-19 особенно важно, потому что, если начинаются ухудшения, вначале падает оксигенация".

Браслет также передает данные контролирующим органам. Сообщает о месте нахождения, и о попытках снять устройство. Также медицинские работники могли бы получать данные о здоровье пациента.

При этом, батарея устройства должна выдержать 14 дней работы.

В Министерстве здравоохранения "Русскому Вещанию" заявили, что ничего не знают желании НВС разработать такой браслет. В самих НВС отказались комментировать свою же идею, cсылаясь на то, что внедрением системы могло бы заниматься какое-либо другое ведомство.

В Министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что НВС не просили разрабатывать подобное устройство и, цитата, "эту идею предложил один из коллег из НВС".

Вместе с тем, что будет с этой задумкой далее не ясно: "Это уже как решит государство, потому что этот проект не может быть реализован без согласия государства, без того, чтобы государство было включено. Например, мы не предусматриваем того, что мы будем обрабатывать данные людей или будем иметь доступ к данным людей", - говорит Констанция Крузе.

Примерная стоимость одного браслета — 32 евро. Он многоразовый, меняется лишь лента.

Впрочем, эта идея не новая, и подобные браслеты сейчас использует Служба пробации.

Глава службы Михаил Папсуевич признает, что использование электронных браслетов для контроля больных Covid-19, это еще и правовой вопрос: "Технически это возможно. Другой вопрос — возможно ли это с правовой точки зрения. Если мы хотим что-то такое применять, должны быть определенные нормы, которые дают разрешение. Если мы говорим об осужденных, то это уголовный закон, который предвидит такую меру, как электронный мониторинг. И это один из самых серьезных законов в плане ограничения прав и свобод человека".