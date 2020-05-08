Дело всей жизни пенсионера Григория нарушает закон и пойдет с молотка

Главный инспектор МуПо Талех Гусейнов пришел осмотреть домохозяйство на Вескилисе,4, когда там присутствовал житель. Поскольку вопросы собственности на землю не входят в компетенцию муниципальной полиции, землепользователю первоначально было дано устное распоряжение убрать кучу навоза со стороны участка с ограниченным движением, которая была доставлена владельцем только на прошлой неделе, и позаботиться о благоустройстве всей огороженной территории.

Как выяснила МуПо, на госземле действует 76-летний пенсионер Григорий, причем он использует ее уже 30 лет. В своих объяснениях Григорий подчеркивал, что разрешение на использование этой земли он получил в начале 1990-х годов.

Намерен участвовать в аукционе

Теперь, когда Земельный департамент пообещал продатьучасткок на Вескилисе,4 на аукционе, землепользователь, конечно, обеспокоен.

"Знаете ли вы, что вы находитесь на государственной земле?" - спросил генеральный инспектор. В ответ он получил длинное и сложное объяснение.

«Э-э-э-э ... Знаю. Из Земельного департамента приходили. Мы договорились, что я в курсе и предупрежден, что эта земля будет выставлена на аукцион. Сейчас это государственная земля. Раньше она была на балансе управы района Хааберсти. И там есть моя заявка на приватизацию этой земли. Я не знаю, что теперь будет, пойду ли я в суд или...? Я уже писал им, что когда придет аукцион, я намерен в нем участвовать», - сказал Григорий.

В то же время Григорий добавил, что если цена на аукционе будет высокой или если там начнут конкурировать крупные компании, ему будет нелегко. "Я на пенсии. Я живу здесь уже 30 лет. Как же я могу в один момент просто все это бросить?» - спросил Григорий.

Получение права землепользования он описал главному инспектору МуПо следующим образом: «Я пошел на площадь Вабадусе, в здание городского правительства, кабинет номер 412, где находился сотрудник по имени Тамме. Это было около 30 лет назад, в 1991 или 1992 году».

Григорий подтвердил, что он прожил на Вескилиcе,4 уже 30 лет, хотя у него также есть квартира на Ыйсмяэ-теэ. Он является владельцем квартиры, но теперь там живут его дети, которые больше не могли платить за аренду своих квартир, когда разразился коронавирусный кризис. Так они и живут в квартире своего отца, в тесноте, тогда как сам он хорошо чувствует себя в своем доме и саду.

Конечно, в здание, которое было построено без каких-либо документов, не проведено никаких коммуникаций. Григорий сказал, что он получает бытовую воду из пруда рядом с домом, а питьевую приносит из квартиры в Ыйсмяэ. Дом освещается лампами, работающими от батарей, а на кухне есть газовая плита, работающая на баллоне с газом.

Григорий проделал уйму работы на чужой земле. На вершине дерева построен крепкий детский игровой домик, откуда можно спуститься с горки. Есть построенное из подручных материалов устройство для тренировок. У самого Григория девять внуков, и у них еще есть друзья. «Если меня здесь нет, они знают, как попасть в сад. И собака их тоже очень любит", - сказал Григорий.

Идут разговоры о документах

В доме - печное отопление, запаса дров хватит на несколько зим. С пожарной безопасностью, дела обстоят как есть - все построено, опираясь на собственную мудрость. Что касается документов, это тот случай, когда заявка на разрешение на строительство нигде и никогда не была выдана. Как получилось, что у Григория нет никаких документов, подтверждающих право пользования землей, остается неясным.

Глядя на лесистую поляну, Григорий грустит. "Ну, как я буду вывозить все это отсюда? Не смогу же".

Он пообещал обязательно принять участие в аукционе, который организует Земельный департамент. «Конечно, будет видно, какой будет цена. Где-то я сэкономлю, подкоплю и займу деньги. Давайте посмотрим, кто будет участвовать в аукционе, компании или частные лица. Если частное лицо, я начну торговаться. Против крупных компаний конечно, не попрешь», - сказал он главному инспектору МуПо.

Последний дал Григорию распоряжение обеспечить элементарный порядок и чистоту на огороженной территории, убрать кучу навоза с дороги для безмоторного транспорта и не ездить по этой дороге на машине.