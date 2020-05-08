Дело всей жизни пенсионера Григория нарушает закон и пойдет с молотка

На прошлой неделе Postimees писал о человеке, который захватил во владение большой кусок государственной земли в таллиннском районе Вескиметса и в течение многих лет спокойно там ведет свою деятельность. Благодаря муниципальной полиции теперь стало возможным установить личность самовольного землепользователя
Главный инспектор МуПо Талех Гусейнов пришел осмотреть домохозяйство на Вескилисе,4, когда там присутствовал житель. Поскольку вопросы собственности на землю не входят в компетенцию муниципальной полиции, землепользователю первоначально было дано устное распоряжение убрать кучу навоза со стороны участка с ограниченным движением, которая была доставлена владельцем только на прошлой неделе, и позаботиться о благоустройстве всей огороженной территории.
Как выяснила МуПо, на госземле действует 76-летний пенсионер Григорий, причем он использует ее уже 30 лет. В своих объяснениях Григорий подчеркивал, что разрешение на использование этой земли он получил в начале 1990-х годов.
Намерен участвовать в аукционе
Теперь, когда Земельный департамент пообещал продатьучасткок на Вескилисе,4 на аукционе, землепользователь, конечно, обеспокоен.
"Знаете ли вы, что вы находитесь на государственной земле?" - спросил генеральный инспектор. В ответ он получил длинное и сложное объяснение.
«Э-э-э-э ... Знаю. Из Земельного департамента приходили. Мы договорились, что я в курсе и предупрежден, что эта земля будет выставлена на аукцион. Сейчас это государственная земля. Раньше она была на балансе управы района Хааберсти. И там есть моя заявка на приватизацию этой земли. Я не знаю, что теперь будет, пойду ли я в суд или...? Я уже писал им, что когда придет аукцион, я намерен в нем участвовать», - сказал Григорий.
В то же время Григорий добавил, что если цена на аукционе будет высокой или если там начнут конкурировать крупные компании, ему будет нелегко. "Я на пенсии. Я живу здесь уже 30 лет. Как же я могу в один момент просто все это бросить?» - спросил Григорий.
Получение права землепользования он описал главному инспектору МуПо следующим образом: «Я пошел на площадь Вабадусе, в здание городского правительства, кабинет номер 412, где находился сотрудник по имени Тамме. Это было около 30 лет назад, в 1991 или 1992 году».
Григорий подтвердил, что он прожил на Вескилиcе,4 уже 30 лет, хотя у него также есть квартира на Ыйсмяэ-теэ. Он является владельцем квартиры, но теперь там живут его дети, которые больше не могли платить за аренду своих квартир, когда разразился коронавирусный кризис. Так они и живут в квартире своего отца, в тесноте, тогда как сам он хорошо чувствует себя в своем доме и саду.
Конечно, в здание, которое было построено без каких-либо документов, не проведено никаких коммуникаций. Григорий сказал, что он получает бытовую воду из пруда рядом с домом, а питьевую приносит из квартиры в Ыйсмяэ. Дом освещается лампами, работающими от батарей, а на кухне есть газовая плита, работающая на баллоне с газом.
Григорий проделал уйму работы на чужой земле. На вершине дерева построен крепкий детский игровой домик, откуда можно спуститься с горки. Есть построенное из подручных материалов устройство для тренировок. У самого Григория девять внуков, и у них еще есть друзья. «Если меня здесь нет, они знают, как попасть в сад. И собака их тоже очень любит", - сказал Григорий.
Идут разговоры о документах
В доме - печное отопление, запаса дров хватит на несколько зим. С пожарной безопасностью, дела обстоят как есть - все построено, опираясь на собственную мудрость. Что касается документов, это тот случай, когда заявка на разрешение на строительство нигде и никогда не была выдана. Как получилось, что у Григория нет никаких документов, подтверждающих право пользования землей, остается неясным.
Глядя на лесистую поляну, Григорий грустит. "Ну, как я буду вывозить все это отсюда? Не смогу же".
Он пообещал обязательно принять участие в аукционе, который организует Земельный департамент. «Конечно, будет видно, какой будет цена. Где-то я сэкономлю, подкоплю и займу деньги. Давайте посмотрим, кто будет участвовать в аукционе, компании или частные лица. Если частное лицо, я начну торговаться. Против крупных компаний конечно, не попрешь», - сказал он главному инспектору МуПо.
Последний дал Григорию распоряжение обеспечить элементарный порядок и чистоту на огороженной территории, убрать кучу навоза с дороги для безмоторного транспорта и не ездить по этой дороге на машине.
Земельный участок площадью более 1500 квадратных метров, который использует Григорий, рано или поздно будет выставлен на открытый аукцион. Хотя в настоящее время эта земля не имеет целевого назначения, насколько известно Postimees, несколько компаний проявили интерес к приобретению этой земли и строительству там многоквартирных домов.