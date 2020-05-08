Вильяр Луби: неплатежеспособность части предприятий была предсказуемой

Деньги уже переведены из государственной кассы в Kredex: «Меры помощи Kredex были открыты и раньше, с самого начала кризиса. Просто теперь есть и специально созданные в кризисное время возможности получения дополнительных дотаций, которые касаются туристического сектора и микропредприятий».

Открытие торговых центров увеличит потребление у людей и пробудит внутреннюю экономику. Это может быть рукой помощи, протянутой людьми предпринимателям. И все же не все магазины пока в состоянии открыться, а ситуация очень неприятная. Многие предприятия очень быстро адаптировались под возникшую ситуацию и продавали товар в интернет-магазинах. Луби признал, что прежде э-торговля в Эстонии была маргинальной, и он надеется, что многие люди начнут предпочитать э-торговлю настоящим универмагам: «Это было предсказуемо, что часть предприятий станет неплатежеспособной, но вместо них обязательно появятся новые. Для предприятий очень важным был и крупный рост э-торговли, там они получили хороший экономический толчок».

Что делать людям, которые получили компенсацию по зарплате от Кассы страхования от безработицы, но их работодатель гипотетически может уйти в банкротство? Луби сказал, что точных данных о переходе с компенсации по зарплате на компенсацию по безработице нет, а потому он не хочет спекулировать на этой теме.

Много вопросов у людей вызвала поддержка Bolt со стороны государства. Другие такие же предприятия или вообще остались без дотации, или ограничились минимумом: «Bolt входил в число тех предприятий, которые были квалифицированы Кассой страхования от безработицы как потенциальный получатель дотации. Он как любой другой работодатель, просто очень большое предприятие. Его можно сравнить только с услугой такси, но у них почти 500 очень высокооплачиваемых и развитых рабочих мест, где средняя зарплата намного выше, чем средняя по Эстонии». Луби подтвердил, что по своим размерам Bolt входит в 30 предприятий, платящих больше всего налогов.